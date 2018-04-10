總統擘畫台灣藍圖 力推非核加速產業轉型

2018-04-10 22:34 中央社 台北10日電



總統蔡英文。聯合報系記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

總統蔡英文表示，未來台灣要走向非核，但必須要處理空污問題，才能打造「乾淨的台灣」；同時，也要加速產業轉型，吸引年輕人回台就業，為撫平歷史的傷痕，推動轉型正義也是一定要做的事。

蔡總統日前接受年代新聞「新聞面對面」節目專訪，今晚播出部分內容。被問及未來擘畫的台灣是什麼樣子？總統說，台灣面臨許多挑戰，有外部也有內部的，都是過去所累積的問題，在此情況下，作為一個執政者，一方面要急行軍，一方面也要有明確的目標。

蔡總統說，希望將來台灣要走向非核，所以政府必須處理空污問題，「讓台灣變成一個乾淨的台灣」。如果再不發展再生能源、潔淨能源，將來台灣的產品可能面臨出口問題，因為其他國家一定會要求進口的產品要用再生能源或是潔淨能源製造。

總統說，這牽涉到台灣國際生存的問題，能源轉型是政府非常重要的責任。她坦言，在選戰上，這有可能被操作造成不利的影響，但政府會把相關政策說清楚，讓社會聽得懂。

同時，蔡總統強調，一定要加速推動產業轉型，產業轉型是國內經濟「可長可久的一個最重要的動力的來源」，也會產生吸力，讓年輕人回台就業，「這是非常重要的事」。

有關台灣的民主，總統提到，一定要強化台灣的民主；台灣的民主走到今天，有幾件事情需要處理，包括不當黨產以及轉型正義。

總統說，轉型正義這種歷史的傷痕，「必須要把它縫補起來、把它撫平」，讓社會不要糾結過去，而要一起走向未來，如此一來，民主才會更健康。如果大家還是處在對抗的狀態，那民主機制非但不會前進，反而會倒退。「這個是我們現在所面臨的一個民主的最大的考驗」。

此外，蔡總統進一步表示，有關台灣國際生存的問題，政府要堅定維持基本的立場，「我們主權獨立的立場」。台灣自己的自信不但是反映在國防的強化，更重要的是，國家戰略、外交是否能充分發揮，變成國家整體的保護者，「這是我們很重要的事情」。