蔡總統：暫時沒有要內閣改組

2018-04-10 22:32 中央社 台北10日電



總統蔡英文表示，現在暫時是沒有要內閣改組，內閣已經調整幾次了，重點是這些埋頭做事的首長、政務官，「現在要逼他們出來，傾巢而出，對外講清楚他們做了什麼事情」。

總統蔡英文8日接受年代新聞「新聞面對面」節目專訪，內容於昨晚和今晚播出。

至於年底選舉前是否規劃內閣改組？蔡總統說，「現在暫時是沒有內閣改組」，內閣已調整過幾次了，重點是這些埋頭做事的首長、政務官，「現在要逼他們出來，傾巢而出，對外講清楚他們做了什麼事情」。

國家安全體系2月底已大幅改組，蔡總統表示，這是因執政快滿2年，她希望國安人事一段時間就替換一次，本來在第二線的到第一線，在第一線的退回第二線，「讓他們在不同的角色上面去歷練」。

蔡總統舉例說，由總統府秘書長去當外交部長，原來的外交部長李大維就退居二線，擔任國家安全會議秘書長；同樣的道理，國安會秘書長去當國防部長；原本的國防部長，就去組非常重要的國防戰略研究智庫，因為這需要對周邊情勢都能掌握、且能形塑出所需要戰略的人。

蔡總統表示，這次改組就是讓整個國安團隊位置換一下，再從不同角度看問題，讓整個國安團隊每個人能全方位思考，考慮他們負責的國安事務。

不過，蔡總統說，基本基調還是總統訂定，對整個國安政策做最後決定。