蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30 中央社 台北10日電



總統蔡英文。 中央社 分享 facebook

總統蔡英文說，執政後股市上萬點，總值多了9兆，經濟數字往正向走，是開始有感的；希望執政團隊「傾巢而出」，對社會講清楚花了2年埋頭苦幹的執政成績單。

總統蔡英文8日接受年代新聞「新聞面對面」節目專訪，部分內容今晚播出。

蔡總統被問到，民眾對蔡政府的經濟成績單無感。蔡總統說，這個感覺會慢慢出來，單一的數字出來，跟數字集體出現的時候，給人民的感受是不一樣；現在的數字是集體出現，都是往正向在走，「這個感受會慢慢出來的」。

蔡總統說，外資來台投資，股市表現確實很好，從接下政權到現在，股市總值從將近新台幣27兆，現在是35兆多，整整多了9兆；現在股市上萬點，大家覺得習以為常；股市交易額，從接手政權時，平均一天大概是900多億元，去年的平均值是1300億元，今年的前幾個月是1700億元，「所以，你可以看出來，它是可以開始是有感的了，不僅是數字往上走，它也開始是有感的」。

蔡總統說，為什麼外資願意來投資，因為政府政策明確、有決心；全世界所有的風電業者都群集在台灣，準備投資，問他們為什麼要來，「他一定告訴你，政府的決心、政府的政策明確、方向也很清晰」。

至於股市為什麼會好？蔡總統認為，「因為我們從來不會去做什麼事情去干擾股市」，讓股市能夠恢復自己的活力，當然政府會加一把勁，例如，當沖降稅的事情，讓股市能夠有更多的支撐力。

她認為，最重要的是，政府把基本面做好了，台股有基本面支撐，是相對抗跌的，它不會跟著國際市場隨波逐流，它的基本面是不錯的，因為政府用五加二轉型計畫強力去支撐，再用前瞻基礎建設計畫，創造出很多內需跟投資需求，再加上稅制能夠合理。

蔡總統說，整體經濟基本面已經整理到一定的程度，它反映在股市、反映在企業獲利、反映在外國重要的科技業願意進入台灣，它不只是生產，它是研發；研發代表的是，人才是夠的、研發人才品質是好的。

蔡總統說，這兩年來，台灣持續強化人才教育訓練，創造研發機會，或許人才的投資不會像很多的固定設備投資，會反映在GDP上面，但是，人才的投資是國家可長可久的、經濟發展最重要的元素。

她說，這些都是「急行軍」的過程中做出來的事情，或許單一的看不出來，但當它整體出現，數字出現了、成果開始出現的時候，再回頭去看，會發現，過去的那段時間真的很辛苦。

另外，蔡總統也提到，希望執政團隊都「傾巢而出」，「對社會講清楚，我們做了什麼，現在有什麼效果」，這是執政團隊花了2年埋頭苦幹的結果，要選舉了，總是要把成績單拿出來，跟大家講一講，「不是沒有成績單，只是你沒拿出來，那成績單還要幫忙解讀一下，怎麼看這個成績單」。

她也說，在急行軍的過程中要創造出來高值的產業，讓年輕人覺得想要的工作，在台灣是找得到，而且更能夠發揮。

蔡總統認為，台灣是有優勢的，如果全球去看各個國家的經濟結構，「台灣的經濟結構是好的」，甚至有人都覺得說，台灣自己就是一個大的生產跟研發聚落，因為交通方便、人才充足，而且有不同的產業，可以相互支撐，也有很多企業公司，自己形成一個生產鏈或供給鏈。

她說，在這種情況底下，台灣的優勢是存在的，台灣的生活並不差，物價也穩定，低薪的問題是大家都要去面對的，這也是為什麼政府一再地要處理低薪問題與房價問題，「也是我們現在心裡最在意的一件事情」，讓年輕人可以生活在都會裡，「是我們共同的目標」，所以政府急行軍地推社會住宅。

蔡總統認為，等政府把這些都建置完整了，「我相信，台灣的競爭力不會比中國大陸或者是其他來得差」。