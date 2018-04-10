談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48 中央社 台北10日電



總統蔡英文。 聯合報系記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

總統蔡英文表示，如果年金改革在前總統馬英九政府時代開始做，其實是拉長了時間，改革會更溫和一點；能源轉型也一樣，如果提早開發潔淨能源，現在就不需面對這麼大時間壓力。

蔡總統8日接受年代新聞「新聞面對面」專訪，節目內容於昨晚與今晚播出。蔡總統說，很多政府現在做的事，如果中國國民黨8年執政時期開始做，不會受到這麼大時間壓力，但她不是在抱怨。

蔡總統舉例說，如果年金改革是在馬政府時代開始，其實是拉長了時間，年金改革方案可更緩和、溫和一點。

能源轉型方面，蔡總統表示，如果馬政府時代不是糾結在核能問題上，就開始處理如再生能源或潔淨能源開發與投資，現在政府也不需在很大的時間壓力裡去做這些事。

蔡總統說，或許有人講，要非核家園但有空污問題，但空污約30%是境外移入，移動污染源如汽、機車約占20%、30%，工業用鍋爐大概是10%左右，真正發電帶來的（污染）是4%、5%左右，如果早一點引進較潔淨能源或再生能源，補能源供應不足，「我們今天就不需要面對這麼大的壓力，把所有空污的壓力都放在發電」，但非核家園不是大家的共識嗎？

蔡總統表示，民主進步黨是真心誠意在執行非核家園政策，「我沒有抱怨」，西元2016年選民選了民進黨，執政黨須承擔責任，只是在過程中，大家可感受到政府承受的時間壓力和空間擠壓，在這種情況下施政，確實是很困難的過程。

空污問題在台中市選戰會否變成重要議題？蔡總統說，如果把事情說清楚，其實還好。行政院已拿出整套方案處理空污，以急行軍態度處理各式各樣污染源問題。