將任經濟部次長 曾文生曾施鐵腕建管線維運安全

2018-04-10 21:18 中央社 高雄10日電



高雄市經發局長曾文生將出任經濟部次長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

擔任高雄市經發局長曾文生在招商推動產業升級之外，於高雄石化氣爆後，建立一套可長可久的既有工業管線管理維運計畫，讓錯綜複雜的石化管線有脈絡分明的圖資，令石化業者不敢怠忽。

行政院今天發布曾文生將出任經濟部次長，他告訴中央社記者，將努力推動產業升級及產業高值化。

談到勞權運動者曾茂興，很多人知道他曾帶領失業勞工爭取勞權並集體臥軌抗爭阻擋台鐵列車通行。曾茂興因而觸犯公共危險罪被判有期徒刑入獄，曾茂興為勞權努力的點點滴滴，也影響了兒子曾文生從政歷程。

曾文生得到高雄市長陳菊的賞識，延攬出任市長辦公室主任，後來因他的工程背景，拔擢為經發局長，致力產業園區的開發及招商。

曾文生不負所託，在產業升級、數位內容創新上著墨，2010年起整合軟硬體產業，加值產業能量，高雄成為數位內容產業聚落，業者家數從46家成長到2017年219家，投資金額從新台幣3億多元成長到118億元，並創造近萬個工作機會，包括智崴資訊科技、兔將視覺特效等公司。

還有和發產業園區及仁武產業園區的開發，也如火如荼的進行。

特別的是2014年高雄石化氣爆後，經發局擬訂「高雄市既有工業管線自治條例」並成立管線安全辦公室，要求既有工業管線業者每年提送管線維運計畫並限期包括中油等14家石化業者在2016年，總公司南遷高雄，否則要斷管處分。

曾文生施鐵腕，將勞政專長融入石化管線安全制度的建立，把錯綜的石化管線重新爬梳管納，終於為高雄市的管線安全建立了透明公開、脈絡分明的管線圖資。