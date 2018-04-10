陳師孟欲查黃世銘案 不服被指違一案不兩查

2018-04-10 20:42 中央社 台北10日電



監察委員陳師孟。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察委員陳師孟今天說，日前曾提案調查前檢察總長黃世銘案，被認定為舊案，「一案不兩查」，他相當不同意，認為如果有爭議，按規定應交由參事報請監察院長張博雅決定。

監委曾調查黃世銘被控涉洩密案，監察院民國103年1月7日開彈劾審查會，以6票對6票，彈劾案未過關；依程序，監察院無法再就此提彈劾。

陳師孟下午在監察院談話會提臨時動議，認為監察院內規提到，「如果案件不可分的基本事實是一樣，就算同一案」，這種定義非常模糊。

陳師孟受訪表示，依規定，如果是同一案，須送到當初審舊案的委員會認定。如果查案監委已卸任，由當時的查案調查官判讀，經委員會確認。此外，如果有爭議，要送參事，並報請張博雅核定。

他說，10天前想查黃世銘案，經調查官判讀是舊案，他非常不同意，他要查的案子內容不一樣，絕不是同一案的敘述，應當成新案。

陳師孟表示，是否為舊案，非委員會表決可決定，應由參事將兩種意見一併送監察院長決定。目前案子卡著，原本送到委員會，後又送回業務處；會中最後要求業務處要提書面答覆。

彈劾案是否記名投票部分，與會監委說，這一案被擺在最後一案，討論時間不夠，沒有結論；此外，有監委提案監察院應提新行銷手法，讓監察院更親民。

陳師孟還主張，一年3次地方巡察可考慮減少，改為一次固定巡察，另兩次由地方提需求，再安排監委下鄉，免得勞民傷財。不過，與會監委多數認為地方巡察是地方陳情重要管道，最後決定維持現狀。