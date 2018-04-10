影／《龍介台語小教室》老的靠名聲 少年的靠打拚

2018-04-10 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣宗裕 ╱即時報導



民進黨雙北市長人選現在終於有些眉目，高雄市長陳菊出任總統府秘書長後，隨即銜命勸進行政院前院長、前台北縣長蘇貞昌再戰新北市，如果最後確定參選可能違反先前「不選第三次」的承諾。不過，國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，蔡總統安排陳菊出馬勸進，蘇貞昌參選可能性極高，直指目前的局面是總統蔡英文的「超完美布局」。

謝龍介在聯合新聞網直播單元《龍介の清德周記》中指出，蔡總統身兼民進黨主席，邀請新潮流系大老陳菊擔任總統府秘書長，一來平衡黨內派系，二則負責操盤年底選舉，未來一旦選舉失利，不得不辭黨主席負責之際，也能交棒給陳菊，形成一道防火牆。

再者，安排老將蘇貞昌出征新北市，迎戰國民黨參選人侯友宜，即使落選也替選舉成敗提前設下停損點。謝龍介引用台語俗諺「老的靠名聲，少年的靠打拼」形容蘇侯未來可能的對決局面。

此外，行政院長賴清德進來多次公開表達台獨立場，引爆對岸高度不滿，繼環球時報後，新華社、中評社、人民日報海外版聯手在同一天發表評論，抨擊賴清德囂張挑釁。謝龍介引述台語俗諺「咒詛乎別人死」，批評賴清德高調的台獨論述，絲毫不顧全民利益。