菲僑界聯合聲明 支持台灣參與WHA

2018-04-10 20:07 中央社 馬尼拉10日專電



旅菲台商及僑團領袖今天在僑務工作座談會上發表聯合聲明，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及2018年世界衛生大會（WHA），以使多方獲益。

菲華文教服務中心今天下午3時在馬尼拉華人區召開今年菲律賓地區僑務工作座談會，由中華民國駐菲代表林松煥主持，僑務榮譽職人員、台商團體負責人、僑團及青年代表約60人出席。

在臨時動議上，僑胞提出「支持台灣有意義參與世界衛生組織以及2018年世界衛生大會」案，並發表聯合聲明。

聯合聲明說：「菲律賓各主要僑團與僑務榮譽職人員籲請國際社會支持台灣參與世界衛生大會，以保障全人類福址，保障台灣2300萬人民之基本人權。」

聲明提到，台灣歷年來積極參與WHA與WHO各項技術性會議，強化台灣與全球的防疫網路，並致力於協助他國面對衛生挑戰，以共同實現世界衛生組織的願景。

僑胞們贊同，台灣需要參與WHA與WHO的相關機制、會議與活動，而WHO也需要台灣的參與，以建立健全的全球衛生體系，達成台灣、世界衛生組織及國際社會的多贏結果。

於3月在泰國舉行的「亞洲華人聯誼會」年會上，菲國代表也提出支持台灣參與WHO及WHA的共同聲明，獲大會通過。

今天僑胞也在會上討論，如何運用海外僑團網絡深化新南向政策推動利基、引介海外人才返台促進產業創新升級、解決僑教師資短缺問題、擴大招收海外子弟赴台就學、拓展台灣觀光，及媒合僑外資金投入台灣新創事業等議題。

林松煥致詞時感謝在場人士過去一年在僑務工作上的貢獻，他也闡述中華民國政府「新南向政策」與菲律賓政府「外交再平衡」政策的互補性，鼓勵台商及僑商在有利環境下發掘商機。