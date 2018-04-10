美國國務院批准助台潛艦國造 專家：全案知會美國會

2018-04-10 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國國務院日前批准台灣潛艦國造的行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談。台灣海安全研究中心主任梅復興表示，此案不但通過美方跨部會審查，且已知會美國國會。他認為，國務院這次的動作，無論是如何被動或是因天時地利人和的結果，都是意義深遠。

梅復興今天透過臉書表示，如果美國政府不希望支持台灣政府的IDS案，那大可乾脆否決這個戰系的行銷許可申請，或者再多拖幾個月，待美商投標參加IDS戰系案的時機窗口關閉，也就沒事了。

他進一步表示，美方並沒有那麼做，而終於是由國務院批准了讓美國公司參與 ，美國政府其實之前對台灣潛艦國造案態度，至多也只是意興闌珊，甚至還可能不無反對意味的，但如今開通了部分潛艦案所需技術輸出的程序，自然也就意味著其他參與方式的討論空間亦存在可能。

梅復興強調，美國國務院這次的動作，無論是如何被動或是因天時地利人和的結果，都是意義深遠的，遠較此案本身狹隘的重要性高。

梅復興日前撰文披露，今年初以來，五角大廈在跨部會審查時明確表達了對台灣IDS案支持態度，並敦請其他業管部會依法定程序處理相關出口審查後，因此國務院系統無路可退，而必須在律定時間內做出處置。