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台企業爭赴陸掛牌 謝金河：沒三兩三別上梁山！

2018-04-10 17:12聯合報 記者何祥裕╱即時報導

狗年大陸A股「開門紅」。新華社
狗年大陸A股「開門紅」。新華社
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昨天立委曾銘宗在立法院財委會爆料說，前五大承銷商，平均每家有三到五家企業客戶，最近都在詢問如何下市後到大陸掛牌；金管會主委顧立雄表示，會請證交所及櫃買中心去了解。財信傳媒集團董事長謝金河在臉書表示，沒有三兩三，千萬別上梁山！

謝金河表示，立委曾銘宗爆料很多上市櫃公司準備在台股下市，改到A股掛牌，引發大家熱烈討論。其實這個問題存在已久，這次郭董的FII在上海掛牌，南僑的陳飛龍立即響應，第二天就在台灣召開臨時股東會，通過A股上市決議。不過他還是要強調，除非像FII那樣的大型企業，一般中小在大陸掛牌恐怕討不到便宜。

貼文指出，他把早期在A股上市的台資企業搜尋一下，最早掛牌的國祥製冷已不見了，07年上市的晉億實業股價最高到31.86，現在剩下8.07人民幣，成霖潔具後來賣給寶鷹股份，斯米克改了一個名字叫悅心健康，股價從18.18殺到4元人民幣，創上市新低，其他如海鷗股份，漢鐘表現都平平。

從這個現象看，到A股市場上市，不一定就是成功的保證，最後還是得看經營者的實力，好的企業在那裡上市都吃得開，如果只是貪圖高本益比，最後一定沒頂。所以，他的結論是沒有三兩三，千萬別上梁山！

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