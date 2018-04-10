強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



蔡英文總統（右三）與行政院長賴清德（右二）、總統府資政葉菊蘭（左二）、高雄市長陳菊（左），到金山鄭南榕墓園追思。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

最近綠營頻打侯友宜在鄭南榕案上的處置，警大前教授葉毓蘭臉書貼文表示，如果鄭南榕案要究責，向上有李登輝；侯友宜升任警政署長時，行政院長是蘇貞昌，副院長是蔡英文，鄭南榕的遺孀葉菊蘭則是代理高雄市長。當年他們同在政府共事，外界不曾聽說民進黨有人譴責過侯友宜。

貼文指出，民進黨過去百般爭取侯友宜菁英入黨、遊說徵召侯友宜代表民進黨參選嘉義縣長與台中市長，均被侯友宜以治安工作不涉政治為由婉拒。今天代表國民黨參選，立即傾黨而出撻伐其人格，總不能強娶不成之後，貂蟬頓時淪為母豬！這種無賴的打法，豈是一個已經出了三任總統的政黨所應為？

葉毓蘭指出，如果鄭南榕案要究責，向上有李登輝，他當時也是集所有黨政軍權力於一身，他享有「亞洲民主先生」的美名，但是卻讓手下的高檢署繼續追緝鄭南榕的台獨叛亂罪，然後以高檢署開的拘票，命令台北市警察局執行拘提。那群可憐的警消，有十七人受傷，維基百科上如此記載：

「但是兩組人馬在撞開門並衝至三樓後，第一時間因為樓梯間加裝一道鐵門而無法入內，在中山分局民權二派出所主管張奇文宣讀拘票內容，第一次沒有回應，不料當第二次大聲宣讀拘票內容的時候，屋裏突然丟出兩顆汽油彈，一顆朝他與王彭，一顆朝另外擠滿了消防隊員的樓梯口，當時站在樓梯口的消防大隊分隊長莫懷祖，臉部立刻嚴重灼傷，另外隊員徐志成、徐源進也因為灼傷嚴重，送醫急救。大火一下子竄了起來，濃煙密布，張奇文嚴重嗆傷，並吸入過多的一氧化碳，頭暈送醫，離開了現場。兩顆汽油彈，造成17名警消受傷，尤其莫懷祖臉部嚴重灼傷，復健面具戴了好多年，直到今日，臉上傷痕仍可見。」

如果鄭南榕案侯友宜真的有責任，那就向後究責吧！就像本文所說的，侯友宜在民進黨第一次執政時，一樣被重用，「侯友宜升任警政署長時，行政院長是蘇貞昌，副院長是蔡英文，鄭南榕的遺孀葉菊蘭則是代理高雄市長。當年他們同在政府共事，外界不曾聽說民進黨有人譴責過侯友宜；那麼，如今的圍剿又從何而來？」

葉毓蘭表示，民進黨過去百般爭取侯友宜菁英入黨、遊說徵召侯友宜代表民進黨參選嘉義縣長與台中市長，均被侯友宜以治安工作不涉政治為由婉拒。當時是民進黨認定不世出的人才，今天代表國民黨參選，立即傾黨而出撻伐其人格。如果國家交給你們這一群只會使這種抹黑栽贓小動作的政黨，台灣的前途真的堪憂啊！