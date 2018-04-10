立委提修刑法降假釋門檻 綠委：讓台灣廢死更難達成

2018-04-10 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



現行《刑法》規定，被判無期徒刑逾25年與有期徒刑逾2分之1、累犯逾3分之2者得假釋，民進黨立委林岱樺與國民黨立委陳雪生等人提修改《刑法》降低假釋門檻，以解決監獄人滿為患的狀況。

不過，民進黨立委鄭運鵬在個人臉書發表降低假釋門檻看法，表示原本他想提「重刑犯不得假釋」的修法，以爭取廢死，但「現在降低假釋門檻，不但很難完成修法，也讓台灣廢除死刑的目標更難達成」。

鄭運鵬臉書全文：

對於「假釋」這件事，理論有很多，要鬆要緊各有道理，但我很確認，「調整假釋門檻」和「動物放生」的觀念，絕對是不一樣的。

我二年前剛上任時，就請辦公室研擬了一大部修法提案，修法原則是「重刑犯不得假釋」，但是現在整個文件夾還放在辦公桌上，不敢輕易連署提出。

我想修法將「重刑犯不得假釋」的概念納入刑罰體系，是為了爭取機會，「逐步讓國人逐漸接受廢除死刑的司改目標」。(所以才放了二年)

我的邏輯是，先讓國人相信台灣執刑的效力，重刑犯不再假釋一段時間後，滿足了國人在報復主義下的「罪有應得」的司法期待，國人相信司法判決的有效性後，才能再來討論「無期徒刑可以取代死刑」的可能。

所以，我的判斷是，現在降低假釋門檻，不但很難完成修法，也讓台灣廢除死刑的目標更難達成(能接受降低假釋門檻的立委，應該也能支持廢死才對)。