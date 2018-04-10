【重磅快評】賴神大談台獨工作 小英「知道分際」？

2018-04-10 16:24 聯合報 主筆室



賴清德上任以來多次提到他是「台獨工作者」。最初，蔡英文還明白提點：「相信賴清德知道分際和整體政策走向」；現在，很少人記得賴清德何時談過什麼「維持現狀」的整體政策走向，倒是蔡英文自己「知道分際」了？

賴清德的相關談話，明顯侵凌總統的憲政職權、超越閣揆的角色分際，讓蔡英文與賴清德之間的關係，引起許多揣測。在「維持現狀」和「台獨工作」之間，蔡、賴兩人是分進合擊？或權力競逐？

蔡英文緩頰說，賴清德「是一個誠實的人」，總統只能尊重他的「個人意見」，但在兩岸政策上，他還是支持維持現狀、維持兩岸穩定的政策基調。

但蔡英文只在最初簡單隔空要求賴清德應該「知道分際」後，就「沒有特別跟賴揆談到這些問題」。因此，對於賴清德我行我素，把總統的公開談話當空氣，蔡英文仍然只能稱道賴揆的「誠實」。看起來，似乎有點像是基於權力需要的現實考量，被迫對內緩頰，對外開始唱雙簧了。

蔡英文為賴清德解釋說，他講這些，其實絕大部分都是在立法院被立委問到的。不過，賴清德最近一次凸顯自己「確實是台灣獨立的工作者」，卻是在內政部舉辦的「言論自由日」研討會上；他不僅大談主張台灣獨立的言論自由，並強調追隨鄭南榕，「去做這個工作」。

但這次，對於閣揆違憲逾權的台獨言論，蔡英文不再「說三道四」了，反而表示「尊重」，力讚「誠實」。

畢竟，在中共點名賴揆展開一輪猛烈文攻後，蔡英文總不好繼續落井下石。甚至，蔡英文或許還在中共越過自己頭頂、瞄準賴清德的砲火中，悟出一番分扮黑白臉的道理。