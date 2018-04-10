查黨產案 北檢至國民黨委託律師事務所調資料爆衝突

2018-04-10 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨行管會主委邱大展。 聯合報系資料照片／記者高彬原攝影 分享 facebook 台北地檢署調查國民黨過去黨產處分案，今天上午突襲派出4位檢察官前往國民黨委任的眾達律師事務所調閱資料，引發國民黨不滿。國民黨行管會主委邱大展痛斥，北檢此舉是擴權、濫權，呼籲全國律師界站出來撻伐，若縱容，後續律師要如何執業？

邱大展表示，基於偵查不公開，他不便透露律師事務所是受託哪一件案件，但他透露，北檢調閱的相關黨產文件，從2003到2004年前主席連戰時期起，質疑是要查前黨主席馬英九等人任內是否賤賣黨產，提供年底選戰攻擊馬與國民黨操作使用。

邱大展轉述，北檢一到場，就主張要將24件卷宗的黨產處分案相關資料全部扣走，這已反映擴權心態與濫權行為，行為相當不足取，之後經衝突與溝通，才妥協同意只扣7件資料。

邱大展也質疑，北檢上午一開始自稱要「索資」，希望律師事務所配合，但最後文件取走時卻是以「扣押」名義，做法太粗暴。

邱大展質疑，北檢連當事人與律師談話內容、通聯文件都想查扣，兩造溝通時還讓他氣到「差點把杯子砸過去」。

邱大展呼籲，全國律師界應該站出來撻伐台北地檢署這次調閱資料的行為，如果縱容北檢這樣子做，以後律師怎麼執業？怎麼與當事人討論任何事項？