外交部：WHO偏向中國 但不放棄參與WHA

2018-04-10 16:46 中央社 台北10日電



外交部長吳釗燮。聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

根據外交部長吳釗燮今天送達立法院的書面報告指出，情資顯示，世界衛生組織(WHO)立場偏向中國，但政府絕不輕言放棄，一定會全力洽請各國政府支持協助，讓衛福部長陳時中能受邀出席世界衛生大會(WHA)。

世界衛生大會將於5月登場，台灣爭取受邀以觀察員身分出席。立法院外交及國防委員會11日（週三）將邀請外交部長吳釗燮、衛生福利部報告「當前國際局勢下，我國推動參與第71屆世界衛生大會(WHA)相關作為」，並備質詢。

根據外交部送達立法院的報告指出，外交部和衛福部目前正在依據先前擬定的策略和步驟，密切推動相關工作，並積極進行國際洽助及備妥各項因應計畫，優先目標仍是達成讓陳時中受邀率團與會。

報告指出，依據所獲各項情資顯示，WHO立場偏向中國，但政府絕不輕言放棄，一定會全力洽請各國政府、國會、智庫、媒體等各界支持及協助，並與國內民間團體及專業人士攜手合作，向全球展現台灣醫衛成果及對國際的貢獻。

報告指出，政府第一階段工作是以爭取受邀為目標，並已於7日發動第二階段工作，透過友邦提案，籲促WHO儘速邀請台灣，而第三階段，在WHA期間將會確保台灣訴求充分被聽聞，以及彰顯台灣醫衛實力及貢獻。

報告指出，無論是否受邀，陳時中都會率團赴日內瓦與各國醫衛首長直接互動，相關活動將包括舉行國際記者會，接受媒體專訪，與理念相近國家、友邦及國際醫衛組織舉辦醫衛座談會，並與各國代表團、國際醫衛組織進行雙邊會談，與各國專業人士交流並蒐集最新醫衛資訊。

報告指出，為展現台灣人民心聲及全民團結的意志，外交部、衛福部、僑委會已定期與民間團體、各界熱心人士交換意見，共同集思廣益對台灣最有利的作法，並將協同相關駐外館處，協助民間團體及僑界的宣達團赴日內瓦多元發聲，傳達台灣民意。