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國際刑事司法互助法 三讀通過

2018-04-10 15:48聯合報 記者許家瑜╱即時報導

《國際刑事司法互助法》今天在立法院三讀通過，法務部指出，條文可促進我國與外國間司法合作關係，有助於打擊跨國犯罪，中國大陸與港澳地區也適用本法規範。

條文指出，外國政府、機構或國際組織向我國提出刑事司法互助請求，應經由外交部向法務部提出，但有急迫情形時，得逕向法務部提出。法務部審查後，得轉交或委由協助機關就請求協助事項為必要之保全行為。請求方應於提出請求後30日內向外交部補提請求書；逾期未提出者，法務部得拒絕協助，並通知協助機關撤銷已為之保全行為。

除此之外，法部務也應拒絕提供對我國主權、國家安全、公共秩序、國際聲譽或其他重大公共利益有危害之虞，或有使人因種族、國籍、性別、宗教、階級或政治理念而受刑罰或其他不利益處分之虞等的協助。

條文表示，法務部得向請求方要求分擔執行請求所需費用，並得要求請求方保證，非經我國同意，不得將我國提供之證據或資料，使用於請求書所載以外之目的。而我國得依請求方之請求，協助安排人員至我國領域外之指定地點提供證言、陳述、鑑定意見或其他協助。執行請求應經該人員之同意，並不得使用強制力。

為順利促使受請求方安排提供證言、陳述、鑑定意見或其他協助之人員前來我國協助，條文明定，針對拒絕到場、未到場或到場後拒絕陳述，而予以處罰，以及進入我國前之任何犯行而受起訴、羈押、處罰、傳喚、限制出境，或以其他形式限制其行動自由等人員，是受請求方如要求我國豁免之前揭義務或責任時，自得由法務部以適當形式為之。不過豁免之效力於我國通知受請求方及該人員已毋需應訊15日後，或於該人離開我國後終止。

條文也指出，外國政府、機構或國際組織提供協助，有助於我國沒收或追徵與犯罪有關之財產，或我國協助外國政府、機構或國際組織沒收或追徵與犯罪有關之財產者，法務部得與其協商分享該財產之全部或一部。

條文指出，台灣地區與大陸地區間、香港及澳門之刑事司法互助請求，準用本法規定，並由法務部與權責機關相互為之。

保全立法院香港

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