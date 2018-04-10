老幹新枝陪伴入府 助陳菊調和鼎鼐

2018-04-10 16:05 中央社 高雄10日電



高雄市長陳菊23日走馬上任接總統府秘書長，隨行者有研考會主委劉進興及副秘書長游尚儒，老幹新枝的組合，將協助陳菊在秘書長的職務調和鼎鼐發揮能量。

這位陳菊至今還稱呼「劉老師」的劉進興，與陳菊有逾40年交情，兩人相知相惜，劉進興今天受訪表示，「可以和朋友共同為一件事努力是件幸福的事。」

劉進興是與陳菊無話不談的老朋友，兩人交情近40年。劉進興3年前入高雄市府任研考會主委，推動為民服務創新，還打造便民服務系統，

陳菊尚未因美麗島事件坐黑牢前，曾因涉及將政治犯名單及雷震文稿密送海外被逮捕入獄13天。劉進興說，事後陳菊赴美訪友，他有機會結識陳菊，兩人情誼維繫至今。

擁有美國華盛頓大學化學博士學位，劉進興在台科大擔任過教授，也在美國3M公司任研究專家，並與陳菊在勞委會共事過。他說，至今和陳菊仍很有默契。

坦言力勸陳菊入府，劉進興說「支持蔡總統改革不容失敗」是他的初心，未來要協助陳菊，至於入府擔任什麼位置，劉進興說不在乎。

而游尚儒在陳菊執政高雄期間，多次進出市府，先後在英國倫敦政經學院取得區域與都市計畫碩士、劍橋大學地理學博士，擅長城鄉再生業務，也參與高雄市亞洲新灣區等建設。

不到40歲，游尚儒漂亮的學歷再加上與陳菊是宜蘭同鄉的情誼，今年初被拔擢為副秘書長。

點名劉進興、游尚儒隨行，這兩位和陳菊有深厚淵源的人，或許他們在陳菊放不下對高雄市內心糾葛的情感之際，還能慰解她的心情。