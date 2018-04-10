【龍介直播】雙北布局牽動2020 對岸看好賴揆問大位？

2018-04-10 15:30 聯合新聞網 綜合報導



本周政治焦點，莫過於花媽證實將接任總統府秘書長；同時勸進蘇貞昌再戰新北。老將出馬能否克敵致勝？是否也代表蔡英文已在布局2020總統大選？

賴清德先前多次表態台獨工作者的立場，對岸繼環球時報後，新華社、中評社、人民日報海外版聯手在同一天發表評論，抨擊賴清德囂張挑釁。背後是否透露出看重賴揆未來將問鼎大位？謝龍介陪您一起看時事學台語。

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