柯P自稱「真命天子」 王世堅送龍袍酸：給你過過癮

2018-04-10 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前出席中華民國文化總會「城南有意思」開幕活動，現場艷陽高照，不過就在柯文哲致詞時，陽光稍減，當時文總諮詢委員會召集人吳靜吉笑稱「柯文哲講話太陽越來越大，我講話太陽越來越下來。」，對此柯則開玩笑回應，「我真命天子欸」。

柯文哲的「真命天子說」，也引發熱議，柯文哲今赴市議會進行施政報告時，也成為質詢話題之一。台北市議員王世堅還準備了「龍袍」、「龍帽」送給柯文哲，強調要讓柯文哲回家過過乾癮。對於王世堅的「贈禮」，柯文哲則是一臉無奈，沒有多說話。

王世堅說，柯文哲上任3年4個月以來，國內政壇不分藍綠，從中央到地方，交通工務到教育財政，全都被柯文哲數落、批評到體無完膚，國外友邦也無一倖免，萬一沒有批評過的只有紅色中國，反觀柯文哲的所作所為、言行舉止，卻是沒有最扯只有更扯。

王世堅表示，直到前幾天，聽到柯文哲說他自己是「真命天子」，霎那間才恍然大悟，中國古書中記載「五百年必有王者興」，這還真的有人相信，相信的人還是民選市長。

王世堅說，自己特別準備了一套龍袍，讓柯文哲可以私下穿上它，過過癮，這也算是一種心理治療。

王世堅還要衛生局長黃世傑多和柯文哲聊聊天，幫他「檢查檢查」。