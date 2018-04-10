蔡總統籲英國國會議員 挺台參與國際組織

2018-04-10 16:06 中央社 台北10日電



總統蔡英文今天接見「2018年英國國會議員訪台團」表示，台英可以持續結合資源，共同因應全球的挑戰，並期待訪賓們能夠繼續支持台灣參與國際組織。

蔡總統這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，最近2年，台英高層官員間的互訪很熱絡。昨天她才接見英國國際貿易部副部長史徒華（Graham Stuart），就雙邊的經貿發展交換意見。上個月，副總統陳建仁則和英國外交部首席科學顧問葛林姆斯（Robin Grimes），一起宣布啟動「台英創新產業合作計畫」，透過互補強項，提升雙邊科學研究成果。

蔡總統說，樂見這些頻繁的交流跟合作，她從留學經驗了解，英國是個既能保有歷史傳統，又可以因應科技與環境變遷，不斷透過創新來克服挑戰的國家。

她說，政府一向鼓勵中央部會和縣市首長多前往英國取經，也期待這幾年台英雙方在再生能源、智慧城市、人工智慧、軌道運輸等重要領域搭建起的對話平台，為兩國的產業發展持續挹注創新的能量。

蔡總統特別感謝「台英國會小組」及英國政府長期支持台灣的國際參與。

她說，作為國際社會的一員，台灣從來沒有忽略國際責任。無論是在氣候變遷、衛生防疫、民航安全、或是打擊跨境犯罪等領域，台灣都有能力、也有意願為世界做出貢獻。此外，台灣成功完成民主轉型的經驗，也讓台灣對維持區域的和平穩定，有相當堅定的決心。這一點，台灣和英國有一致的理念。

蔡總統提到，她相信台灣和英國一定可以持續結合資源，共同因應全球的挑戰，也期待訪賓們能夠繼續支持台灣在世界衛生組織、國際民航組織等國際組織的參與空間。

訪賓一行包括「台英國會小組」共同主席史蒂爾（Lord Steel of Aikwood）、盧布克上議員（LordNorthbrook）、杜拉其亞上議員（Lord Dholakia）、羅根上議員（Lord Rogan）以及下議員芮瑪（MarieRimmer）、荷克（Rupa Huq）等，由外交部次長吳志中及英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）陪同，前往總統府晉見蔡總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。