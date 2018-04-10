澳洲留學台生羈押逾3月 外交部：全力保障受公平對待

2018-04-10 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



於澳洲留學的台灣學生吳澤濬，因被澳洲警方認為涉入一起恐嚇案件，被羈押 1 個月，保釋之後又被澳洲移民局帶走羈押至今。吳澤濬家屬今在人權團體陪同下舉行記者會，呼籲澳洲政府盡速釋放吳澤濬，也希望外交部伸出援手。

據了解，1987 年出生的台灣公民吳澤濬，於 2011 前往澳洲打工，2013 年申請到學校就讀，去年12月因為被澳洲警方認為涉嫌一件恐嚇案件，被羈押在警局及看守所一個月，經付完保釋金之後，隨即又被移民局帶走，澳洲移民局認為吳生因涉案，所以將學生簽證取消，在過程中，律師協助申請「過橋簽證」也被取消、駁回上訴，當事人至今仍未被檢察官正式起訴，但人身自由受限至今。

對此，外交部今做出三點說明：

一、 駐布里斯本辦事處於去年12月底接獲吳澤濬家屬電郵請求協助，第一時間即向吳的委任律師瞭解案情並派員前往布里斯本移民安置中心探視，同時於獲知吳將獲移送聖誕島移民拘留中心後，即刻向該中心確認他可使用電話及網路等通訊方式自行對外聯繫且未被限制探視，應無受到不合理待遇。另駐處已向澳方提出赴聖誕島移民拘留中心探視的申請，並建議家屬透過委任律師，以出庭行政成本過高為由，要求澳方將吳君移送布里斯本移民安置中心。

二、 有關澳方逮捕我國人應於第一時間通報我駐處並通知當事人家屬等，本案澳方是依據「維也納領事關係公約」，於國人在澳遭逮捕拘禁時，第一時間充分告知當事人原因，並向當事人確認是否有與我駐處聯繫及翻譯的需求。我駐布里斯本辦事處經數度與吳聯繫確認澳方已於第一時間告知相關權益，但是並未獲澳方轉達吳期盼與該處聯繫的請求。

三、 目前全案已進入澳洲司法程序，我駐外同仁將在尊重澳洲法律前提下，全力保障吳澤濬在羈押及受審過程中，受到公平合理的對待，並於條件許可下派員探視，瞭解吳君狀況，確保其應有的基本權益，並即時提供相關協助。