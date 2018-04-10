國防安全院「綠油油」？江啟臣：難免酬庸之譏

2018-04-10 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



前國防部長馮世寬轉任國防部出資成立的智庫「國防安全研究院」董事長，他今天自爆研究院的執行長，將由現任陸委會副主委林正義轉任。此外先前曝光的董事名單，包括現任國安會副秘書長蔡明彥、國安局副局長柯承亨、外交部次長吳志中、陸委會副主委邱垂正、國策顧問江春男，綠營色彩明顯，軍方除了現任的職務代表外，幾位外界認為與國外智庫／軍方關係良好的退將，全都不在榜上。

對此，曾任政大外交系教授的國民黨立委江啟臣說，國家層級智庫不是不能設立，財團法人形式的智庫，的確有助於對外交流，但是對於原本有重疊功能的智庫，比如國防部成立已久的「戰研中心」，是否應該現時提出整合計畫？否則人力資源上的重疊，就很難讓人不批評，出錢新成立一個智庫，其實是酬庸自己人。

江啟臣也說，既然是國家級智庫，就必須以專業、客觀超然掛帥，尤其涉及國家安全、政治相關的智庫、財團法人更是必須如此。國家安全與戰略研究勢必關連到政治立場與信仰等敏感性議題，也直接影響到該院的研究方向與對外交流立場，勢必要顧慮到國內的政黨結構平衡與代表性。否則就只是執政者私心自用分派職位的工具。