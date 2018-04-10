馮光遠諷蘇貞昌 投他跟投國民黨沒區別

2018-04-10 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



行政院前院長蘇貞昌昨日(9日)與將任總統府秘書長的陳菊會面，有意遊說蘇代表民進黨回鍋參選新北市長。作家馮光遠在臉書上寫著對蘇貞昌的看法，「接觸過的政客當中蘇貞昌是最不堪的人之一，老實說，票投蘇貞昌，跟票投國民黨真的早就沒有區別了」。此舉引發網友討論，有人留言說，「死豬不怕燙，豬仔政客厚顏無恥不知羞」暗諷蘇貞昌。

馮光遠臉書全文：

（五之一：骯髒的衝衝衝蘇貞昌）

這幾年，來家作客的人

都會發現，擺在桌上用來隔熱的墊子

已經由這本書取代

火鍋、咖啡壺、熱湯、鐵板燒長年置於上

所以封面髒髒的

大家都覺好笑，可是心照不宣

我說，皮厚嘛，不怕燙

衝衝衝這本書是老友何榮幸寫的，我編的

當初，因為出版社給的錢不夠

（因為我又請了漫畫家，費用都給美編跟漫畫家了）

所以我自己只拿了一塊錢

這張一塊錢的支票貼在書裡

在新書發表會上

我說，美麗島事件發生時，我人在美國

可是知道蘇貞昌是義務辯護律師

所以，身為感恩的台灣人

我清楚

以後一定要用我的方式向蘇貞昌這種人說謝謝

「只收一塊錢」，就是我向美麗島辯護律師說謝謝的方式

然而，在自己涉入政治之後

我發現，接觸過的政客當中

蘇貞昌是最不堪的人之一

光是看他如何去捧金主、淡水最惡質的土豪政客呂子昌的LP

就讓人作嘔

老實說，票投蘇貞昌，跟票投國民黨

真的早就沒有區別了

（今天是五之一，好看的，明天再繼續）

（另：今天節目，訪問顏擇雅）

跟顏擇雅這種邏輯清楚、視野過人的來賓聊天

真的是一件很舒服的事

錄影那天，因為還有樂團也同時在錄

耽誤了擇雅一點時間

可是她總是興趣盎然地靜坐一旁看樂團唱歌