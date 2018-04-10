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雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

蔡政府推動前瞻　親民黨：國債累積速度恐「超扁趕馬」

2018-04-10 12:47聯合報 記者周志豪╱即時報導

我國中央政府公共債務未償餘額逐年攀高，至今為止，累計未償債務已達5.57兆元，其中蔡政府上任不到二年已貢獻3500億元負債，現還推動前瞻基礎建設計畫。親民黨團批評，蔡政府若不謹慎提特別預算，國債增加速度恐「超扁趕馬」後來居上。

親民黨團總召李鴻鈞表示，根據國庫署昨天發布的國債鐘顯示，單以中央政府未償債務餘額計算，當前平均每一國人已要負擔23.6萬元國債；若再加計政府未來或有給付責任，每個新生兒更是才呱呱墜地，就已背債104萬，台灣儼然已經成為債務王國。

李鴻鈞說，我國在兩蔣與李登輝時代，中央政府累計債務不到2.4兆，但前總統陳水扁執政8年就又借了1.3兆元，前總統馬英九執政8年再借近1.6兆元，分析中央政府國債之所以從前總統李登輝時代起逐年攀升，問題都在特別預算。

除此之外，陳水扁8年執政透過特別預算動支5877億元，馬英九執政時更透過特別預算動支8688億元，現在蔡政府光推前瞻基礎建設8年就要動支8400億元特別預算，長此以往，2024年的總統將面臨無債可舉狀況。

李鴻鈞表示，特別預算花錢容易，但長期以來相關的特別預算編列，卻都沒有規劃充足的自籌財源與預擬完整償債計畫，蔡政府應該正視國債的危機，也應檢討特別預算，不要讓他們成為常態作為，同時應加速債務還本。

親民黨團幹事長陳怡潔表示，蔡政府前瞻預算8年8400億支應後，國人每人背負國債也將從現在的23萬6千元再增加3至4萬，以這樣債務累積速度，蔡政府執政8年債務增加的數量絕對會「超扁趕馬」後來居上。

債務李鴻鈞親民黨

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