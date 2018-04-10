接任府秘書長 陳菊老家鄉親：心疼但支持

2018-04-10 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



高雄市長陳菊接任總統府秘書長，昨天深夜她在臉書上發表一份致市民的信，字句真切，這封信也讓陳菊的老家–宜蘭縣三星鄉月眉村鄉親很不捨，月眉村鄉親不少都是她的遠近親，消息傳回當地，她的姪女李太太說，很心疼菊姐這個年紀了仍打拚、為台灣盡心盡力，「但只要是她的決定，就絕對支持。」

月眉村村長陳靜波和陳菊是近親，他喊陳菊「堂姑」，他坦言，日前清明節陳菊有回三星祭祖掃墓，當時菊姐就有向祖先及地方關心她的鄉親，說明自己這個決定，因此昨天看到宣布的消息並不意外。

「陳市長不忘初衷，她把一生都奉獻給了台灣民主政治跟台灣人權，她當初答應高雄市民做好做滿，但後來為了國家、政治，只好提早半年和市民說再見，這可能是她在高雄市留下的一個小缺憾。」陳靜波說，昨天看到陳菊的臉書貼文非常感動、也能理解，家族、鄉親眼中的英雄「菊姐」做出了決定，既然這樣，在地鄉親父老當然無條件支持這個「宜蘭的女兒」，做她的後盾。

陳菊的姪女李太太笑說，雖然陳菊念二專時就離開家鄉，但三星鄉的老家永遠以她為榮，現在鄉內的孩子不論多小，只要被問到「花媽」都是無人不知無人不曉。家人經營的上將梨園「菊之鄉」，就是以陳菊命名「陳菊的故鄉」。陳菊母親在6年前過世，弟弟陳武雄2年前也撒手人寰，目前僅另一胞弟陳武進留在宜蘭三星。