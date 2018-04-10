接府秘 陳菊哽咽:退休再回高雄

2018-04-10 15:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡孟妤 ╱高雄報導



高雄市長陳菊今天表示，她明將與總統一起開記者會，正式宣布接任總統府秘書長，並於總統返國後23日履新。陳菊還說，她已向行政院長推薦副市長許立明接任代理市長，同時，研考會主委劉進興、副秘書長游尚儒將陪同北上襄佐。

高雄市長陳菊今上午主持市政會議，會前先向局處首長說明此事。她向市政團隊全體成員致意，感謝大家12年來相伴，一起努力度過各種難關。談到將離開高雄，她數度哽咽說不出話，語氣充滿不捨。

她還說，當她退休、卸下所有公職後，會再回到高雄，「我的家在高雄，所以我們會在高雄任何街頭相遇，後會有期。」