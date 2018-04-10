查扁案再出手 陳師孟查換法官程序是否有隱情

2018-04-10 12:15 中央社 台北10日電



監察委員陳師孟今天立案調查台北地院2008年間更換扁案承審法官程序，他說，換法官的動機跟時機都非常可疑，若換法官確實不合法，等於是解開扁案後面審判最樞紐的問題所在。

監察院今天表示，台北地方法院2008年12月25日召開庭長會議，就原抽籤分由法官周占春等審理的「前總統陳水扁被訴四大案」，決議併入法官蔡守訓等法官審理的「吳淑珍等被訴貪污案」，造成各界質疑「中途換法官」、「大案併小案」及「專業庭併一般庭」等疑慮。

陳師孟說，換法官照理講，有絕對必要的時候才會換法官。通常是法官生病、特別的出國等情況才會提出換法官。之前扁案由周占春抽到，特偵組兩次聲請羈押阿扁，周占春都裁定駁回，沒有羈押必要，只要限制住居。

陳師孟說，過了幾天台北地院開始換法官，換法官的同一天，特偵組對周占春的裁定提出抗告，隔兩天抗告成功。當時有法官自行提出要調查「換法官」的真相，他也蒐集不少內部資訊，顯示整起換法官程序確有隱情，有政治動機。

陳師孟指出，阿扁的四大案轉入蔡守訓手中，不久阿扁就被判無期徒刑。他說，如果換法官本身不合法，有政治操控，等於是解開阿扁後面審判最樞紐的問題；有法官認為，換法官程序不合法，所做的裁定應自始無效。

有人呼籲重審扁案，陳師孟認為，這個案子才是影響後面所有審判的關鍵，雖然蔡守訓只是判一審，但所有台灣社會對阿扁的刻板印象都來自蔡守訓的一審宣判。

陳師孟說，「法定法官原則」是民主法治的基石，台北地院卻以「訴訟經濟及避免判決歧異」為由，在四大案訴訟進行中更換承審法官，究竟本案真相為何？台北地院高層更換承審法官的時機、動機是否確有隱情？有無不當適用與隱匿相關分案規定及施壓部屬情形？是否違反「法定法官原則」等，均有深入調查之必要。

他指出，美國紐約大學教授孔傑榮在2009年曾投書南華早報，就阿扁羈押和換法官的必要性，提出十點具體質疑。

陳師孟說，換法官案牽涉法官人數至少10人以上，調查須花較長時間，調查結果若有問題，對陳水扁目前處境會有很大的改變，而司法院也必須正視問題。他也不排除在調查換法官案的同時，發動調查如前特偵組檢察官越方如教唆偽證案等個案。

陳師孟上任監委後，將扁案視為調查重點，首案查前檢察官編導諷扁行動劇。陳師孟今天也對中央社記者說，他調查諷扁行動劇，是調閱行動劇後某幾天的庭訊紀錄，了解是否受到行動劇影響，非有媒體所稱是秘密調閱陳水扁所有偵訊筆錄。