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李鴻鈞：台灣的危機在國債

2018-04-10 11:39聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

親民黨團總召李鴻鈞上午在黨團舉行「大人黑白開 囝仔直直哀（台語）台灣的危機在國債」記者會，抨擊政府讓國債持續攀升。

親民黨團總召李鴻鈞（中）上午在黨團舉行「大人黑白開 囝仔直直哀（台語）台灣的危機...
親民黨團總召李鴻鈞（中）上午在黨團舉行「大人黑白開 囝仔直直哀（台語）台灣的危機在國債」記者會，抨擊政府讓國債持續攀升。
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李鴻鈞親民黨台語

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