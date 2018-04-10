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沃草／立院無異議廢止監委行署設中國！監察院「恐變更國土說」遭痛罵

2018-04-10 13:37沃草

【沃草記者／廖昱涵】 立法院報導

立委李俊俋痛批為何廢除過時的《監委行署條例》就是有國土變更疑慮？（攝影／廖昱涵）
立委李俊俋痛批為何廢除過時的《監委行署條例》就是有國土變更疑慮？（攝影／廖昱涵）
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監察院依法要在蒙古、西藏、新疆設立行署？對於《監委行署組織條例》將臺灣監察機構設在中國的過時法律，監察院監察業務處長巫慶文今（9）日在立法院對此表示，廢除此條例，恐有變更國土、主權等疑慮，建議不要廢除。此話遭民進黨立委李俊俋痛罵到底有什麼關係？難道「廢掉領土就會不見了嗎？早就不見了啦！」他表示，現在沒有任何監察院行署在運作，也不可能跑去中國設，留著有何必要？最後該廢止案在全場立委無異議下通過、送出委員會，且無需交由黨團協商，可望在這會期就廢除。

今日立法院司法及法制委員會排審廢除《監察委員行署組織條例》及《監試法》。前者因完全未運作又將行署離譜劃設在中國，被認為明顯過時；後者則被質疑在考試制度已有規範的今日，未發揮實質功能。

《監委行署組織條例》中劃設 17 個監察區，幾乎為中國領土範圍，包含西藏、蒙古、新疆等。這個在 1949 年修訂的法律，已經完全過時且與現實脫節，至今也沒有任何一個行署在運作。但對此，監察院送立法院之書面報告中仍建議，立法院雖多次提案要求廢止，但考量該案涉及「國家領土、主權等憲政層次，屬於重大政治及法統爭議」，應慎重且予以 「維持」。

對於這番回應，李俊俋也搬出組織法指出，法條裡面明定是「得」設立行署、並非「應」。顯示監察行署的非必要性。他指出，目前也沒有任何行署在運作，更不可能跑去中國設，到底有什麼存在的必要性？

對於監察院提出的主權、領土疑慮，李俊俋則酸：「不設行署跟主權和領土有什麼關係？廢掉領土就會不見了嗎？早就不見了啦！現在不合時宜啦，你們還死抱這觀念？」但未得到監察院監察業務處長巫慶文回應。

民進黨立委蔡易餘則是直接大呼「聽不懂」監察院的意思。巫慶文回應，該案「曾經提到監察院的談話會中交由監委討論，因為《憲法》增修條文還是有提到這些文字，所以談話會決定，還是用這樣的理由報告。」

蔡易餘痛批，這樣的想法真的「很退步」，他質疑立法院之前修法廢掉「蒙藏委員會」豈不也是違憲？他表示，不可能在中國設行署，不需硬留用不到的法律。蔡易餘大罵，監察院還是有人很「顢頇」，並暗諷難怪日前討論監委投票要記名就討論這麼久。

《監試法》廢止案出委 但暫緩黨團協商

同場排審的《監試法》廢除案，該法遭立委質疑徒具形式、未有實質功能。考選部部長蔡宗珍則是大呼「宜修不宜廢」，認為驟然廢止會造成考試系統混亂。但民進黨立委段宜康表示，在數位化的時代不論開封、彌封試卷等監試行為常常只是一個「形式化」的簽名。監委甚至不用為考試舞弊負責，為何不能廢除？

李俊俋也表示，在 2005－2008 年的監委空窗期，各項國考還是照樣進行，考試院以全面錄影作為應變，這也凸顯《監試法》的必要性有待討論。最終委員會通過廢除案，但同意暫緩黨團協商，讓考選部提出全盤修法計劃。

立委要求刪「少數」歧視字眼 監院：原住民僅2%確實少數

Kolas Yotaka 遺憾表示「修法不能只靠數學」，歧視性字眼非修不可。（攝...
Kolas Yotaka 遺憾表示「修法不能只靠數學」，歧視性字眼非修不可。（攝影／廖昱涵）
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而民進黨立委 Kolas Yotaka 也提案廢除《監察院各委員會組織法》第二條中的「少數民族」字眼，表示恐有歧視之嫌，違法《憲法》第五條「各民族一律平等」的規定。

巫慶文在報告中指出，「少數民族」是國際人權公約所提及的世界潮流，且臺灣原住民族僅佔人口的 2%確實是「少數」，建議勿刪除以彰顯監察院的人權精神。

此番內容引起執政黨立委撻伐，李俊俋便表示「少數民族」是歧視性字眼，民主國家都不使用這個名詞，改用原住民。他指出，目前還在使用這個詞的只有中國，是為了統戰目的。他看巫慶文態度並未轉變，則嗆：「很抱歉，條文是我們在修的，我們下午（逐條審查）看著辦！」

對於「 2%確實是少數」說，提案人 Kolas Yotaka 遺憾表示「修法不能只靠數學」。她也訝異，出身卑南族的監察院副院長孫大川看過報告後居然未對此表示意見。最終，委員會照 Kolas Yotaka 版本刪除「少數」字眼後送出委員會。

監察院立法院李俊俋

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