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加速嚴審礦業法 別護航業者拖延立法記者會

2018-04-10 11:10聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

立委高志鵬、周陳秀霞、高潞‧以用和地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等團體上午舉行「立院加速嚴審礦業法，行政院、經濟部別護航業者拖延立法進程」記者會，希望行政院和經濟部不要再為業者護航，立法院加速嚴審，別讓礦業改革修法遙遙無期。

立委高志鵬（左二）、周陳秀霞（左一）、高潞‧以用（右二）和地球公民基金會、台灣蠻...
立委高志鵬（左二）、周陳秀霞（左一）、高潞‧以用（右二）和地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等團體上午舉行「立院加速嚴審礦業法，行政院、經濟部別護航業者拖延立法進程」記者會。記者曾吉松／攝影
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立委高志鵬（中）、周陳秀霞（左）、高潞‧以用（右）和地球公民基金會、台灣蠻野心足...
立委高志鵬（中）、周陳秀霞（左）、高潞‧以用（右）和地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等團體上午舉行「立院加速嚴審礦業法，行政院、經濟部別護航業者拖延立法進程」記者會。記者曾吉松／攝影
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立法院礦業法高潞‧以用

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