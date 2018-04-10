「澳洲留學，卻被無限期收容？」記者會

相關新聞
蔡英文說退居二線 包正豪：有抄襲馬英九嫌疑2018-04-10 09:53
「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利2018-04-10 08:00
教育部卡管變「拔管」 藍委赴監察院告發潘文忠瀆職2018-04-10 10:03
軍改本周送行政院會 蔡總統承認「得罪了很多人」2018-04-09 23:50
影／時力提修《地方制度法》各縣市議會公開透明2018-04-10 10:50
【重磅快評】容積率大放送是請賴神喝毒酒2018-04-10 09:57
審查促轉委是否適任 時力提出15問2018-04-10 09:49
川普是我們棋子？游梓翔：蔡英文發推特告訴川普吧2018-04-10 08:16
姚人多再批黃國昌「只有他最清高」 只為一個理由2018-04-10 00:07
觀察站／兩岸政策 蔡總統、賴院長誰說了算？2018-04-09 23:55
賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人2018-04-09 23:48
被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你2018-04-09 23:46
馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪2018-04-09 23:33
賴清德舅舅接國策顧問…林右昌推薦的2018-04-09 23:28
賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人2018-04-09 22:44
為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者2018-04-09 22:09
軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」2018-04-09 21:19
不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」2018-04-09 19:33
士林夜市坑殺韓客 錕P：觀傳局長應避免成吳音寧翻版2018-04-09 17:42
影／立院嚴防陳抗 拒馬後門再架高2018-04-09 17:38
不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課2018-04-09 15:21
嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任2018-04-09 14:44
立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸2018-04-09 14:31
賴揆舅舅 慶安宮主委童永獲聘國策顧問2018-04-09 14:31
馮世寬、黃承國...國策顧問3人有宮廟經驗2018-04-09 14:29
影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂2018-04-09 14:19
「勞動事件法」草案 勞團籲年底前三讀2018-04-09 14:11
國安法初審 軍公教任共諜 喪失月退並追討已領部分2018-04-09 13:23
護妻告媒體創首例 邱太三要捍衛因筆記結緣的她2018-04-09 12:52
黃國昌：立委行使同意權 有資格質疑黃煌雄2018-04-09 12:37
民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事2018-04-09 12:24
在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵2018-04-09 12:23
英國準備脫歐 蔡總統：提升雙邊關係機會2018-04-09 12:09
黃國昌批姚人多不坦蕩：躲在專訪背後潑糞2018-04-09 12:06
堵林佳龍！藍議員率數百人 抗議蓋屠宰場2018-04-09 11:51
立委盼廢監試法 考試院：宜修不宜廢2018-04-09 11:36
被扯入借貸糾紛 蘇嘉全：勿惡意虛構2018-04-09 11:33
基隆媽慶安宮主任委員童永 獲聘總統府國策顧問2018-04-09 11:13
黃煌雄任促轉會主委 姚人多：好的人選2018-04-09 10:54
熱門文章
蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎2018-04-09 11:38
不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」2018-04-09 19:33
被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你2018-04-09 23:46
為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者2018-04-09 22:09
林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹2018-04-09 12:23
陳菊將接掌總統府秘書長 林濁水：很無厘頭2018-04-09 20:16
軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」2018-04-09 21:19
民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事2018-04-09 12:24
「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利2018-04-10 08:00
選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮2018-04-09 15:44
新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險2018-04-10 00:30
影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮2018-04-09 15:59
在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵2018-04-09 12:23
賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人2018-04-09 22:44
揮別待了12年高雄 陳菊深夜發臉書抒發心情2018-04-09 23:43
蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市2018-04-09 17:39
立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸2018-04-09 14:31
深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過2018-04-09 23:56
柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」2018-04-09 19:11
馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪2018-04-09 23:33
韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟2018-04-09 12:29
吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半2018-04-09 21:13
影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂2018-04-09 14:19
海軍空層空域操演下午啟動 小英登艦校閱保密中2018-04-09 12:25
領頭羊不是蘇貞昌 扁：綠營年底最佳助選員應是陳菊2018-04-09 20:28
影／民調嚴格須全名 國民黨新人葉元之唱RAP加深印象2018-04-09 14:21
賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人2018-04-09 23:48
獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法2018-04-09 22:33
被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已2018-04-09 11:28
選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮2018-04-09 15:21
陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義2018-04-09 16:01
陳菊喬蘇貞昌選新北 孫大千：正經事不做去操盤2018-04-10 08:02
小英說柯P不一樣 孫大千：綠以台獨作為評斷人才標準？2018-04-10 08:17
蘇貞昌參選新北市 洪耀福：必勝！選輸我辭職2018-04-10 09:27
近日應會表態參選 蘇貞昌陣營：比侯友宜有更大優勢2018-04-09 14:08
蘇貞昌不3選新北市長？孫大千揶揄：可用已升格硬拗2018-04-10 09:37
否定柯文哲？孫大千批民進黨「草包黨」2018-04-10 08:22
嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任2018-04-09 14:44
士林夜市坑殺韓客 錕P：觀傳局長應避免成吳音寧翻版2018-04-09 17:42
蘇貞昌參選新北？ 女兒露口風2018-04-09 14:07
留言