影／時力提修《地方制度法》各縣市議會公開透明

2018-04-10 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



地方縣市議會本來應該替民眾嚴加把關，然而105年度總預算案審議完成的縣市中，新竹、苗栗、南投、雲林及嘉義等五個縣總預算竟然是「零刪減」。為此，時代力量立委徐永明提出《地方制度法》修正草案，今天徐永明召集時力新北、台中、桃園的議員參選人共同召開記者會，期望透過立法讓各縣市議會都能像國會一樣公開透明。

時力黨團表示，多年零刪減預算的縣市其中嘉義縣預算連4年零刪減、新竹縣連12年、苗栗縣更是高達22年零刪減預算。曾有苗栗縣議員指出，因議事不透明，許多預算案就私底下被「喬掉」了。不光只是建立直播系統，也必須像國會一樣要有議事查詢系統，以利人民隨時監督。

徐永明表示，政治人物每到選舉花錢立廣告看板，但為何在議會期間卻不想讓大家看到做了些什麼？因應年底地方選舉，希望將公開透明這塊推廣到各縣市議會，能強化民眾對政治監督之外，也能讓政治人物展現政績的好機會。

新北市議員參選人陳志明表示，新北市議會直播系統只有直播，後端並沒有任何處理，常會導致會議結束後就找不到影片，在直播當下很多民眾在上班，幾乎沒有人能在當時收看直播，期望新北市議會隨選直播系統能做的更仔細。