教育部卡管變「拔管」 藍委赴監察院告發潘文忠瀆職

2018-04-10 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



管中閔台大校長聘任案從2月延遲至今，國民黨立院黨團上午痛批教育部「卡管」無極限，連下八道金牌壓制台大校方不成，還組跨部會專案諮詢小組準備「拔管」，國民黨立委今前往監察院具狀舉發教育部長潘文忠等官員瀆職。

國民黨團指出，教育部一再延宕台大準校長管中閔的聘任案，對於台大校務運作與學生受教權益造成嚴重影響，已經構成公務員廢弛職務的瀆職行為，應對部長潘文忠提起彈劾，教育部違反大學法第9條、公務員服務法第6條、國家賠償法第2條及刑法第130條等規定，事證明確。

國民黨團書記長李彥秀表示，民進黨政府用了洪荒之力卡管，從爆料、抹黑到成立跨部會小組，之後是不是要成立跨部會委員會？民進黨行政效率用在追殺、清算上，真是令人佩服到嘆為觀止。

李彥秀更爆料，現在有一位跟我國內政部長同名的葉俊榮在浙江大學光華法學院兼職，是不是也要也成立一個跨部會小組來調查清楚？請葉俊榮自己對外交代清楚，陸委會也要盡速釐清。

國民黨團副書記長柯志恩批評，為了核定一個大學校長當選人，竟然動用國家機器「大刑伺候」，真是笑死人、荒謬至極。柯志恩質疑，「跨部會專案諮詢小組」是根據大學法哪一條發明？又將台大遴委會、學倫會、臨時校務會議的無疑義確認，置於何地？另外，教育部有資格成立跨部會的會議組織？柯志恩也要求教育部公布專案諮詢小組成員，讓外界了解這些被指定「查管」人士為何方神聖，以供社會公評。