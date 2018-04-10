【重磅快評】容積率大放送是請賴神喝毒酒

2018-04-10 09:57 聯合報 主筆室



行政院為投資人缺地所苦，經濟部工業局想出妙招，既然平面沒有空間，何不垂直發展，讓都市計畫區裡的老舊工業區改建、立體化，祭出高達法定容積率50﹪重利引誘。想法很大膽，但後果極可能是撐爆老工業區，天天上演塞爆，防災水平更是降到谷底。這案子週4行政院會將定案。

工業局算盤打得如意，若44個都市內工業區全數改建為立體化廠房，估計可以多出45萬坪廠房用地，缺地傷腦筋即迎刃而解。問題是這些早期劃設的工業區公共設施標準不高，道路面積不足，供水小口徑，防災更是低標準，萬一火災消防車進不來，後果難以想像。

雖然工業局拍胸脯保證容積率不會胡亂給，必須投資計畫書經審查符合規定才逐項核發；此話期待為真，但容積率是屬於全民的共有財，誰同意工業局可以隨興核發容積率？容積率是政府的有價證券，怎麼取得？怎麼花用？豈是工業局以行政命令層級的「方案」即能上下其手？

不只是工業局想大手筆以容積獎勵推動工業區重建，現在打容積獎勵算盤的單位還真不少，都更獎勵一項，爭取到35﹪已經不稀奇，原本蓋10樓，一下子同樓層面積可以蓋到15樓；糟糕的是公共設施沒同比率增加。

早期的容積獎勵都是建商、財團透過捐贈公共設施保留地的道路用地獲得，政府沒錢價購，只好給容積獎勵補償，透過發展權轉移獲得收益。需要強調，政府一定說審核容積獎勵非常嚴謹，但容積的流向就無法管了；建商何等精明，一定找好賣、價格不錯、增值潛力大的區段灌入容積率。

內湖區是容積獎勵承受最高的區域，大型企業總部紛紛選址內湖，大量人口進住，車輛增加率也在台北12行政區居前矛；問題是內湖區都市計畫125年屆期，主要公共設施老早就推動完成，沒有再擴增餘地；每個上下班尖峰主幹道必定塞車，連柯P也被塞在車陣多回，正是容積率灌入惹的禍。