親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陳菊接府秘書長
清明連假塞車苦
政治
軍事
綜合

蕭習會╱會蕭萬長 習近平笑稱：兩岸前景一定是光明的

發炎是一切疾病的元兇！台大醫教你早餐這樣吃改善身體

審查促轉委是否適任 時力提出15問

2018-04-10 09:49聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

行政院日前公布「促進轉型正義委員會」委員名單，並將把「促轉會」委員名單送立院審議。時代力量黨團，今日召開記者會，針對9名提名委員，提出15問，認為「轉型正義的議題必須要有想法，在促轉別人前應要先促轉自己」。

時力立委徐永明表示，這些問題不僅台灣民眾急於了解，他們的具體回應也會作為審查人選投票的依據，被提名人之後送立法院就會發文，針對這件提問做回應，也希望被提名人公開清楚講明白，不是用秘密投票就可以搪塞。

徐永明說，促轉條例是時代力量努力的方向之一，對於促轉會委員有很高的期待，也希望促轉會的委原在轉型正義上能扮演很重要的角色，立法院內除了法案和預算，人事同意權是相當重要，因此在問卷中提出問題包含促轉會職責、原住民族轉型正義、對平復司法不法的認識等。

時代力量黨團針對促轉會委員提名人選提出15項問題：

一、對轉型正義之認識

（一）請問您心目中轉型正義之意義為何、有哪些面向？若完美的轉型正義是100%，請問您認為目前台灣在轉型正義路上完成了多少？

（二）世界各國於調查轉型正義議題有不同模式，請問您認為我國促轉會未來應朝向何種調查模式？

二、促轉會職責

（一）請問您對於促轉條例中，賦予促轉會之任務，你有何具體施行想法？

1. 請對於「開放政治檔案」部分進行說明

2. 請對於「清除威權象徵、保存不義遺址」部分進行說明

3. 請對於「平復司法不法」部分進行說明

4. 請對於「還原歷史真相」部分進行說明

5. 請對於「促進社會和解」部分進行說明

（二）請問您認為我國轉型正義是否於促轉會兩年後撰寫調查報告即任務完成後解散？若仍有後續工作應持續推動，您是否願意繼續擔任委員一職？

（三）請問您在推動轉型正義事務時，如何做到不去迎合彼些贊同過往黨國體制思想之聲音，又遭遇反對時您會如因應？

（四）針對促轉條例第四條第三項規定「促轉會應基於相關陳述、調查結果及檔案資料，撰寫調查報告，並規劃人事清查處置及相關救濟程序」請問您對於人事清查處置的想法及具體作法為何？

三、清除威權象徵

（一）倘若遇到促轉會建議應予以移除、改名或以其他方式處置之，但地方不作為之情況，您認為促轉會應如何處置？

（二）請問您對於新台幣上印製威權象徵圖案的意見？您認為是否應該改版？

（三）請問您認為中正紀念堂的轉型正義應如何處理？

四、原住民族轉型正義

（一）請問您認為在政權轉移過程中，原住民族土地遭竊占為台糖土地且現已民營化的歷史不正義該如何回復？

（二）請問您認為捏造醜化原住民族，現於嘉義中埔鄉仍存在的吳鳳廟，是否應該去除？

（三）請問您認為有關鄒族人高一生、博尤．特士庫（杜孝生）在白色恐怖時期所遭受的迫害，要如何平反？

五、對平復司法不法之認識

（一）請問您是否認為，過去為黨國威權體制迫害人權服務之檢調，例如當初簽發拘提鄭南榕之檢察官等，是否應列入促轉委員會之平復司法不法，以及人事清查處置之範圍？

六、促轉委員之操守分際

（一）請問主委被提名人，您在黃世銘監察院彈劾案時所採的立場為何？所持理由為何？您認為您是否為適當之主委人選？

（二）請問委員被提名人，您認為前檢察總長黃世銘之違法事實，兩度受到監察院彈劾未通過一事，您的看法為何？

時代力量立委高潞以用、徐永明、林昶佐(左至右)，對於促轉會提名人選提出15項問題...
時代力量立委高潞以用、徐永明、林昶佐(左至右)，對於促轉會提名人選提出15項問題。記者林麒瑋／攝影
分享

轉型正義時代力量原住民

相關新聞

蔡英文說退居二線 包正豪：有抄襲馬英九嫌疑

2018-04-10 09:53

「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利

2018-04-10 08:00

教育部卡管變「拔管」 藍委赴監察院告發潘文忠瀆職

2018-04-10 10:03

軍改本周送行政院會 蔡總統承認「得罪了很多人」

2018-04-09 23:50

教育部卡管 藍委赴監察院舉發官員瀆職

2018-04-10 11:29

「澳洲留學，卻被無限期收容？」記者會

2018-04-10 11:04

影／時力提修《地方制度法》各縣市議會公開透明

2018-04-10 10:50

【重磅快評】容積率大放送是請賴神喝毒酒

2018-04-10 09:57

川普是我們棋子？游梓翔：蔡英文發推特告訴川普吧

2018-04-10 08:16

姚人多再批黃國昌「只有他最清高」 只為一個理由

2018-04-10 00:07

觀察站／兩岸政策 蔡總統、賴院長誰說了算？

2018-04-09 23:55

賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人

2018-04-09 23:48

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46

馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪

2018-04-09 23:33

賴清德舅舅接國策顧問…林右昌推薦的

2018-04-09 23:28

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

2018-04-09 22:44

為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09

軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」

2018-04-09 21:19

不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33

士林夜市坑殺韓客 錕P：觀傳局長應避免成吳音寧翻版

2018-04-09 17:42

影／立院嚴防陳抗 拒馬後門再架高

2018-04-09 17:38

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

賴揆舅舅 慶安宮主委童永獲聘國策顧問

2018-04-09 14:31

馮世寬、黃承國...國策顧問3人有宮廟經驗

2018-04-09 14:29

影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂

2018-04-09 14:19

「勞動事件法」草案 勞團籲年底前三讀

2018-04-09 14:11

國安法初審 軍公教任共諜 喪失月退並追討已領部分

2018-04-09 13:23

護妻告媒體創首例 邱太三要捍衛因筆記結緣的她

2018-04-09 12:52

黃國昌：立委行使同意權 有資格質疑黃煌雄

2018-04-09 12:37

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24

在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵

2018-04-09 12:23

英國準備脫歐 蔡總統：提升雙邊關係機會

2018-04-09 12:09

黃國昌批姚人多不坦蕩：躲在專訪背後潑糞

2018-04-09 12:06

堵林佳龍！藍議員率數百人 抗議蓋屠宰場

2018-04-09 11:51

立委盼廢監試法 考試院：宜修不宜廢

2018-04-09 11:36

被扯入借貸糾紛 蘇嘉全：勿惡意虛構

2018-04-09 11:33

基隆媽慶安宮主任委員童永 獲聘總統府國策顧問

2018-04-09 11:13
看更多

熱門文章

蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38

不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46

為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

陳菊將接掌總統府秘書長 林濁水：很無厘頭

2018-04-09 20:16

軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」

2018-04-09 21:19

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24

「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利

2018-04-10 08:00

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險

2018-04-10 00:30

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵

2018-04-09 12:23

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

2018-04-09 22:44

揮別待了12年高雄 陳菊深夜發臉書抒發心情

2018-04-09 23:43

蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56

柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」

2018-04-09 19:11

馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪

2018-04-09 23:33

韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29

吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半

2018-04-09 21:13

影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂

2018-04-09 14:19

海軍空層空域操演下午啟動 小英登艦校閱保密中

2018-04-09 12:25

領頭羊不是蘇貞昌 扁：綠營年底最佳助選員應是陳菊

2018-04-09 20:28

影／民調嚴格須全名 國民黨新人葉元之唱RAP加深印象

2018-04-09 14:21

賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人

2018-04-09 23:48

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮

2018-04-09 15:21

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

陳菊喬蘇貞昌選新北 孫大千：正經事不做去操盤

2018-04-10 08:02

小英說柯P不一樣 孫大千：綠以台獨作為評斷人才標準？

2018-04-10 08:17

蘇貞昌參選新北市 洪耀福：必勝！選輸我辭職

2018-04-10 09:27

近日應會表態參選 蘇貞昌陣營：比侯友宜有更大優勢

2018-04-09 14:08

蘇貞昌不3選新北市長？孫大千揶揄：可用已升格硬拗

2018-04-10 09:37

否定柯文哲？孫大千批民進黨「草包黨」

2018-04-10 08:22

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

士林夜市坑殺韓客 錕P：觀傳局長應避免成吳音寧翻版

2018-04-09 17:42

蘇貞昌參選新北？ 女兒露口風

2018-04-09 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top