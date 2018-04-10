審查促轉委是否適任 時力提出15問

2018-04-10 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



行政院日前公布「促進轉型正義委員會」委員名單，並將把「促轉會」委員名單送立院審議。時代力量黨團，今日召開記者會，針對9名提名委員，提出15問，認為「轉型正義的議題必須要有想法，在促轉別人前應要先促轉自己」。

時力立委徐永明表示，這些問題不僅台灣民眾急於了解，他們的具體回應也會作為審查人選投票的依據，被提名人之後送立法院就會發文，針對這件提問做回應，也希望被提名人公開清楚講明白，不是用秘密投票就可以搪塞。

徐永明說，促轉條例是時代力量努力的方向之一，對於促轉會委員有很高的期待，也希望促轉會的委原在轉型正義上能扮演很重要的角色，立法院內除了法案和預算，人事同意權是相當重要，因此在問卷中提出問題包含促轉會職責、原住民族轉型正義、對平復司法不法的認識等。

時代力量黨團針對促轉會委員提名人選提出15項問題：

一、對轉型正義之認識

（一）請問您心目中轉型正義之意義為何、有哪些面向？若完美的轉型正義是100%，請問您認為目前台灣在轉型正義路上完成了多少？

（二）世界各國於調查轉型正義議題有不同模式，請問您認為我國促轉會未來應朝向何種調查模式？

二、促轉會職責

（一）請問您對於促轉條例中，賦予促轉會之任務，你有何具體施行想法？

1. 請對於「開放政治檔案」部分進行說明

2. 請對於「清除威權象徵、保存不義遺址」部分進行說明

3. 請對於「平復司法不法」部分進行說明

4. 請對於「還原歷史真相」部分進行說明

5. 請對於「促進社會和解」部分進行說明

（二）請問您認為我國轉型正義是否於促轉會兩年後撰寫調查報告即任務完成後解散？若仍有後續工作應持續推動，您是否願意繼續擔任委員一職？

（三）請問您在推動轉型正義事務時，如何做到不去迎合彼些贊同過往黨國體制思想之聲音，又遭遇反對時您會如因應？

（四）針對促轉條例第四條第三項規定「促轉會應基於相關陳述、調查結果及檔案資料，撰寫調查報告，並規劃人事清查處置及相關救濟程序」請問您對於人事清查處置的想法及具體作法為何？

三、清除威權象徵

（一）倘若遇到促轉會建議應予以移除、改名或以其他方式處置之，但地方不作為之情況，您認為促轉會應如何處置？

（二）請問您對於新台幣上印製威權象徵圖案的意見？您認為是否應該改版？

（三）請問您認為中正紀念堂的轉型正義應如何處理？

四、原住民族轉型正義

（一）請問您認為在政權轉移過程中，原住民族土地遭竊占為台糖土地且現已民營化的歷史不正義該如何回復？

（二）請問您認為捏造醜化原住民族，現於嘉義中埔鄉仍存在的吳鳳廟，是否應該去除？

（三）請問您認為有關鄒族人高一生、博尤．特士庫（杜孝生）在白色恐怖時期所遭受的迫害，要如何平反？

五、對平復司法不法之認識

（一）請問您是否認為，過去為黨國威權體制迫害人權服務之檢調，例如當初簽發拘提鄭南榕之檢察官等，是否應列入促轉委員會之平復司法不法，以及人事清查處置之範圍？

六、促轉委員之操守分際

（一）請問主委被提名人，您在黃世銘監察院彈劾案時所採的立場為何？所持理由為何？您認為您是否為適當之主委人選？