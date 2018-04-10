蘇貞昌說不選第3次破功 孫大千：效法川普選N次？

2018-04-10 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千今在臉書表示，前行政院長蘇貞昌2010年在大龍峒保安宮參拜時表示，將效法當美國華盛頓總統，「可以選第三次而不選」，所以他「不會選第三次台北縣長。」結果現在他又要選第三次了，大家都在等著看，他要怎麼硬拗回來。孫大千建議，蘇貞昌可以考慮下列幾個理由：

一，神明託夢要他勇敢承擔。

二，為了回應人民的聲音，甘願接受天譴。

三，台北縣已經升格，所以不算是選第三次縣長。

四，現在華盛頓已經不流行，他要改效法川普。川普可以宣布破產了N次，選總統也選了N次。

五，為了救黨，會去保安宮「博杯」，祈求神明的諒解。