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川普是我們棋子？游梓翔：蔡英文發推特告訴川普吧

2018-04-10 08:16聯合報 記者何祥裕╱即時報導

總統蔡英文接受電視專訪，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，蔡英文總統提到，我們是棋手，川普是我們的棋子，游表示，蔡總統這句驚人的「川普是我們的棋子」，令人肅然起敬，不妨像過去一樣，發條英文推特，並且標注@POTUS 讓川普知道台灣多強大吧。

貼文中整理蔡英文的三大驚句：

驚句1：你不知道我在接近你

為了反駁「神隱少女」，蔡總統說：「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已」。

點評——於是綠衣女孩頓時成了紅衣女孩，原來我們看到的拒馬、人牆、維安都是幻覺。

驚句2:賴清德是個誠實的人

為了替賴清德暴衝式的「台獨工作者」打圓場，蔡總統說說賴清德「是一個誠實的人」，但「他還是支持我們的維持現狀，支持我們兩岸穩定」。

點評——所以賴清德「支持維持現狀」就有點不誠實了是嗎？所以「乾淨的煤」很誠實對嗎？

不過這兩大驚句比起第三句就相形失色了。

驚句3：川普是我們的棋子

為了回應「台灣是美國棋子」，蔡總統說：「你不要忘了，我們自己也是棋手，所以川普是我們的棋子」。

點評——我們是棋手，川普是我們的棋子？所以是台灣決定川普什麼時候賣、什麼時候不賣，還有到底要賣什麼武器給我們？是台灣決定川普要不要接蔡英文電話？是台灣決定我們何時和要派什麼官員去美國，美國是何時要派什麼官員來台灣？

當然是川普拿台灣當棋子，但即使事實如此，即使是狂妄自大的川普，也不至於在公開場合明白這麼說，蔡總統這句驚人的「川普是我們的棋子」，令人肅然起敬，不妨像過去一樣，發條英文推特，並且標注@POTUS 讓川普知道台灣多強大吧。

蔡英文總統。本報資料照片 記者杜建重／攝影
蔡英文總統。本報資料照片 記者杜建重／攝影
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川普蔡英文賴清德游梓翔

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