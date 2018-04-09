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賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46聯合報 記者林河名╱即時報導

蔡英文總統接受專訪時，被問到過去許多關鍵時刻未露面，常遭質疑是「神隱少女」。蔡總統表示，其實她是接近民眾的，「只是你不知道我在接近你而已」。

年代新聞台9日晚間播出專訪蔡英文的內容。對於被質疑許多時候「神隱」，蔡英文表示，執政的初期，她覺得或許應該做一些調整，讓行政團隊站在第一線去表現，也讓行政團隊在第一線擔起所有的責任，而她可以在後面看哪些需要補強或協助，她再進去做。

蔡總統說，但久而久之，大家覺得「總統好像不見了」，其實總統沒有不見，「他們做得每一件事情，我都有去了解」，「在我的整個國家藍圖上，我會在這裡畫一下、那裡畫一下；哪些要補強、哪些人需要調整等等，都在我的整個擘劃當中」。

蔡英文說，畢竟她是總統，民眾也很想知道總統在想什麼，幕僚就幫她寫成稿子，「叫我在群眾面前、在很多人的面前、在電視機的面前，去把它唸出來，我也就去把它們都唸出來了」。

「文字是優美的、內容是豐富的，但是總統的表情是嚴肅的。」蔡英文自己也覺得，看完以後，大家的印象就不深了，「然後這個總統，好像個性就沒有了」，「你看到電視上，就是一個蔡英文總統，然後對著稿子，要不然就是讀稿機，唸一遍給你聽」，因此不會覺得這個總統是一個活生生的總統，這個總統跟我們是接近的。

「其實我是接近的，」蔡總統強調，「只是你不知道我在接近你而已。」

她以今年二月六日花蓮強震為例說，第一波工作完成後，她回到台北，持續看到花蓮還有餘震，很多人不敢回家，心理創傷很重，她覺得應該再去一次，和收容中心民眾聊聊天、講講話；因為總統出現在民眾面前，民眾會感覺到這代表國家整體關懷。

蔡英文總統接受專訪時，對於常遭質疑「神隱」，她表示，其實自己是接近民眾的，「只是...
蔡英文總統接受專訪時，對於常遭質疑「神隱」，她表示，其實自己是接近民眾的，「只是你不知道我在接近你而已」。圖／翻攝自年代新聞台「新聞面對面」
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