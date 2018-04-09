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馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪

2018-04-09 23:33聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

前總統馬英九（如圖）9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝...
前總統馬英九（如圖）9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝影
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前總統馬英九9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國舊金山訪問，訪美期間安排在史丹福大學發表專題演講，參訪電動車大廠特斯拉與Google總部。這是馬英九卸任總統後第4次出訪。

馬英九由隨行人員陪同，9日深夜10時45分抵達桃園機場，經由一般旅客通關程序進入管制區，通關前沒有發表任何談話，僅應媒體要求揮手致意。馬英九搭乘的班機預計深夜11時35分起飛，直飛美國舊金山。

根據馬英九辦公室安排的行程資料顯示，馬英九預計在舊金山當地時間9日晚間抵達。10日前往中國城參訪，至國父銅像獻花，隨後與當地僑胞、僑領會面，當晚出席僑宴。

11日前往史丹福大學，針對兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講，會後並與福山（Francis Fukuyama）、史丹福大學教授戴蒙（Larry Diamond）對談。

馬英九曾於2006年以國民黨主席身分訪美，當時參加史丹福大學胡佛研究所的國民黨檔案與兩蔣日記公開儀式，這次訪美也將安排到胡佛研究所閱讀兩蔣日記。

12日規劃參訪電動車大廠特斯拉（Tesla）以及Google總部，13日凌晨搭機返國，預計於14日清晨抵達桃園機場。

前總統馬英九（右二）9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝...
前總統馬英九（右二）9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝影
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前總統馬英九（如圖）9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝...
前總統馬英九（如圖）9日深夜搭乘中華航空公司班機啟程前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝影
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【中央社桃園機場9日電】

前總統馬英九今晚搭機赴美訪問，此行除在史丹福大學發表專題演講外，也將參訪電動車廠特斯拉與Google總部，預計14日返台，馬英九今晚抵達機場時低調不語，點頭揮手後即入關。

今天深夜計劃搭機飛往美國舊金山的前總統馬英九，晚間10時40分左右，在隨行人員的陪同下現身機場，沿途不時與一旁的民眾微笑點頭，隨後則是低調的揮手說聲謝謝便入關，未停留接受訪問。

根據馬英九辦公室提供資料顯示，馬英九預計在當地時間9日晚間抵達。10日將前往中國城參訪，並到國父銅像獻花，隨後與當地僑胞、僑領會面，並出席僑宴。

11日則前往史丹福大學，針對兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講，會後並與福山（Francis Fukuyama）、史丹福大學教授戴蒙（LarryDiamond）對談。曾在2006年以國民黨主席身分訪美的馬英九，當時曾參加史丹福大學胡佛研究所的國民黨檔案與兩蔣日記公開儀式，這次訪美也將安排到胡佛研究所看兩蔣日記。

馬辦表示，馬英九12日計劃參訪特斯拉（Tesla）、Google總部等科技公司後，搭乘13日凌晨的班機返國，預計於14日清晨抵達台灣。

前總統馬英九於民國105年5月卸任後，105年11月首度出訪馬來西亞；二度出訪於106年2月，應美國智庫及學術機構邀請，訪問紐約、波士頓和華盛頓；第三度出訪則是106年11月訪問美國洛杉磯。這次訪問舊金山是馬英九卸任後第四度出訪。

馬英九舊金山桃園機場

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