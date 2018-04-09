軍改本周送行政院會 蔡總統承認「得罪了很多人」

2018-04-09 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



軍人年改法案將在本周排入行政院會討論。蔡英文總統昨接受電視專訪承認，在改革過程中「得罪了很多人」，但她覺得，台灣社會都對這些受到影響的退休朋友們非常感激。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 軍人年改法案將在本周四（十二日）排入行政院會討論。蔡英文總統接受電視專訪承認，在改革過程中「得罪了很多人」，但是她覺得，台灣社會整體都對這些受到影響的退休朋友們非常感激。

副總統陳建仁日前接連邀請民進黨立委討論軍人年改方案，傾向採服役滿廿年，退休俸起支俸率百分之五十五，每增一年年資增加二個百分點的方案。本周行政院會討論通過後，將送立法院審議。

行政院長賴清德先前已表示，軍人年金改革樓地板新台幣三萬八千九百九十元共識較高；希望軍人年改能在七月一日與公教同步實施。

年代新聞台昨晚播出蔡總統專訪，蔡總統也表示，這個樓地板「應該不會動了」，民進黨立委都接受了；現在就是「百分之五十加二點五」跟「百分之五十五加二」這兩個公式要怎樣去協調的問題。

「對，我確實得罪了很多人！」訪談中，蔡總統不否認改革過程得罪很多人，「軍改這個事情，我們到現在都還在跟各方溝通」。

蔡總統表示，她了解被影響到的這些已經退休的朋友，他們會感到有一種被剝奪的感覺，或許在過程中有贊成、有反對，言語有些比較激烈，但相信這些都是少數，「絕大多數的台灣民眾，都很感謝在這次年金改革裡面，犧牲了部分給付而成就國家財政空間，讓國家能夠永續下去的這些朋友」。

蔡總統也表示，對現役的軍人來講，這一次的方案確實是比現有機制好，他們也都很期待，因為這個機制是鼓勵他們「長留久用」，在軍隊裡面待得愈久，退休的給付會愈好；對於已經退休的人，也希望把衝擊降到最低。

她相信，以軍人年改方案的調整幅度來看，不會被影響到的人應該會接近六成，換句話說，會被影響大概是四成，其中也是不同程度的影響。