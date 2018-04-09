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觀察站／兩岸政策 蔡總統、賴院長誰說了算？

2018-04-09 23:55聯合報 本報記者林敬殷

右為蔡英文總統，左為閣揆賴清德。 圖／聯合報系資料照片
右為蔡英文總統，左為閣揆賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨政府上台後，雖然國際局勢快速變化，但蔡英文總統始終對外宣示在兩岸關係上要「維持現狀」，不過，行政院長賴清德台獨論述與主張，卻一直衝撞兩岸現狀，雖然蔡總統在專訪中，對賴清德說法表示尊重，卻也強調賴揆支持維持現狀；這番話，代表蔡總統將兩岸政策的基調重新維穩，殊不知賴清德能否體會蔡總統用心，又或者外界是否會朝蔡總統所希望的方向解讀。

再過一個半月，蔡總統就職將屆滿兩周年，但兩岸未見融冰跡象。去年，蔡總統就職滿周年前夕，拋出「新的情勢、新的問卷、新的模式」兩岸互動新主張，迄今雙方關係未見改善，反倒是蔡總統換了一位新任行政院長後，頻頻在兩岸議題上打擦邊球。

最近一次，賴清德是在言論自由研討會上，提及「我確實是台灣獨立的工作者」，這不是賴揆任內首度拋出這些談話，早在他去年剛就任、接受立委質詢的時候，就出現相同論述。那時候，蔡總統僅以「相信賴清德會知道分際和整體政策走向」輕描淡寫帶過。未料，過了半年，賴清德又主動拋出台獨說法，這次對岸加大批判力度，連番持續追打。

對賴清德談話不滿的，又何止大陸而已，畢竟，蔡總統上任以來，積極說服各界接受維持現狀的主張，卻因為賴揆三番兩次的言論，挑起兩岸那條最敏感的神經，偏偏賴清德是蔡總統提名，就算賴清德的兩岸論述逾越維持現狀那條底線，不論在台面上或是私底下，蔡總統只能暗示性地提醒，以免影響兩人的互信。

賴清德確實可以有個人主張，不過，他已是行政院長，不論何時何地，都具有閣揆身分，如同蔡總統隨時隨地都是國家領導人，既然在這些位置上，必須謹言慎行，而不是將個人言論和信仰置於最高。另一方面，如果賴揆三番兩次仍以個人言論做為解釋，各方的解讀就恐怕不止是單純地如蔡總統所言尊重其個人意見而已了。

賴清德台獨蔡英文兩岸政策

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