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姚人多再批黃國昌「只有他最清高」 只為一個理由

2018-04-10 00:07聯合報 記者許家瑜陳熙文／台北報導

立委黃國昌質疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多（左圖，記者胡經周攝影...
立委黃國昌質疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多（左圖，記者胡經周攝影）昨表示，檢驗政治人物應用相同標準。黃國昌（ 右圖，記者黃義書攝影 ）回應，他是就事論事。
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行政院提名前監察委員黃煌雄出任促轉會主委，引發時代力量主席黃國昌與總統府副秘書長姚人多論戰。姚人多昨天接受電台專訪時強調，他不是在護航黃煌雄和其任命案，而是捍衛社會批判一個人要有公平的標準，姚並嗆，黃國昌就是認為「全世界都墮落，只有他最清高」。

不過黃國昌回擊，他只是就事論事，有理批評而已，反倒是姚人多夠坦蕩的話，怎麼會在臉書上罵人連留言都不敢開放，卻躲在專訪背後潑糞？

姚人多表示，他對黃國昌認為黃煌雄不適任並不意外，意外的是黃國昌批判黃煌雄的方式。他表示，黃煌雄在二○○八年三月廿四日的「魔咒已破 鞏固台灣民主」投書，被黃國昌指為巴結前總統馬英九求官是不適當的，因其文並非肯定馬英九，而是期待馬英九能有所作為。

姚人多也暗酸黃國昌對促轉會機制有所誤解，強調促轉會是合議制，並非像時代力量一樣是黃國昌和時代力量立委徐永明說了算。他說，黃曾經做過的事情，跟黃曾批判的那些人所做的事情，其實本質沒有太大差異，「不能說自己是為了社會公義、為台灣好，別人做就是黑箱密室」。

姚人多並再舉太陽花學運黃國昌入總統府見時任總統府副秘書長蕭旭岑為例，他說，不確定黃當初是不是入府談學運的退場機制，但要說入府是要跟蕭談退回服貿，「不合邏輯」。

至於姚黃論戰是不是大綠小綠之爭？姚人多說總統蔡英文知道這是他與黃國昌之間私人的事情，他的理解是不涉及到民進黨與時代力量之間的關係。

黃國昌則反問，姚代表的是他自己還是總統？這是一個總統府副秘書長該做的事嗎？他難道沒有資格對促轉會主委人選提出質疑嗎？他在立院內合理監督，對黃煌雄批評哪點不公道？

黃國昌時代力量姚人多黃煌雄

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