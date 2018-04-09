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賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人

2018-04-09 23:48聯合報 記者林河名／台北報導

蔡英文總統昨天接受電視台訪問，對於行政院長賴清德一再強調自己是台獨工作者，她替賴...
蔡英文總統昨天接受電視台訪問，對於行政院長賴清德一再強調自己是台獨工作者，她替賴揆緩頰說， 賴是一個誠實的人。 圖／取自年代新聞
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蔡：兩岸基調 賴支持維持現狀

行政院長賴清德近來提到他是「台獨工作者」，引發對岸批判。蔡英文總統表示，基本上賴揆「是一個誠實的人」，但在兩岸政策上，「他還是支持我們的維持現狀，支持我們兩岸要維持穩定」。

蔡總統也表示，在賴揆個人意見及整個執政團隊的兩岸基調之間，「基本上，還是以我們執政團隊的這個兩岸基本態度跟基調為主」。

年代新聞台昨晚播出蔡總統專訪內容，對於賴清德近來的「台獨說」，蔡英文表示，沒有特別跟賴揆談到這些問題，畢竟他是行政院長，在很多事情上，他有他的看法，「他希望用什麼方式來表達，總統就要給他一定的尊重」。

蔡：賴講這些 都是在立院被問到

蔡英文也解釋，賴清德講這些，其實絕大部分都是在立法院被立委問到；而對於在兩岸政策上「維持現狀」、「維持穩定」，他都是贊同的。

「如果你問他，個人是怎麼想？他當然告訴你，他是這樣想的。」蔡英文說，基本上，賴揆是一個誠實的人，但是在政策上，「他還是支持我們的維持現狀，支持我們兩岸要維持穩定」。

對於賴揆的「台獨工作者」說法，以及要以台灣名義參加奧運的「正名」公投等，會不會導致兩岸情勢更嚴峻？蔡脫口表示「不會啦」，還說賴揆在回答的時候，也有告訴問他話的國民黨立委說「不要再問這個問題了」，因為問他個人的意見，跟整個執政團隊的兩岸基調之間，「基本上，還是以我們的執政團隊的這個兩岸基本態度跟基調為主」。

行政院長賴清德上周出席「言論自由日」活動，重申他是台獨工作者。 圖／聯合報系資料...
行政院長賴清德上周出席「言論自由日」活動，重申他是台獨工作者。 圖／聯合報系資料照片
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「我們的關係 兩個字：很好」

至於高雄市長陳菊即將轉任總統府秘書長，是否也可作為總統與賴揆之間的潤滑劑？蔡英文表示，外界老是在她跟賴揆之間做文章，「我每次看了，就覺得說：怎麼會有這樣的想法呢？」在主持人追問下，蔡英文表示：「事實上，我們（與賴揆）的關係，我可以給你兩個字：很好。」「他的表現，我很滿意。」

蔡總統說，「有事情，我們是坐下來談的；有時候我們的想法，或許有些不一樣，但是我覺得不一樣很好，在不一樣當中，我們去討論，其實讓事情的處理更周全」，「有時候，我們也會請菊姐（陳菊）一起來，因為菊姐的歷練豐富」，「所以我倒是覺得，我跟清德互補性滿強的」。

蔡英文台獨賴清德總統府

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