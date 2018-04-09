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台獨工作者論 蔡總統：賴揆支持兩岸維持現狀

2018-04-09 22:39中央社 台北9日電

蔡英文總統接受電視專訪承認，在改革過程中「得罪了很多人」。翻攝自年代新聞台「新聞...
蔡英文總統接受電視專訪承認，在改革過程中「得罪了很多人」。翻攝自年代新聞台「新聞面對面」
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行政院長賴清德提台獨工作者論，總統蔡英文今天說，給行政院長一定的尊重，賴清德還是支持兩岸維持現狀與穩定基調；至於賴清德說法是否影響兩岸關係？蔡總統說，「不會啦」。

蔡總統接受年代新聞面對面節目專訪，針對賴清德在立法院備詢時提出自己是台獨工作者等問題時表示，沒特別與賴清德談到，賴清德是行政院長，很多事自有看法，希望用什麼方式表達，總統就要給予一定的尊重。

蔡總統說，兩人在兩岸政策上的維持現狀與穩定，「他都是贊同的」。如果問賴清德個人怎麼想，賴清德是誠實的人，會說出想法，但在政策上，「他還是支持我們的維持現狀、支持我們兩岸要維持穩定的這個基調」。

至於賴清德說法是否影響兩岸關係，蔡總統表示，「不會啦」，賴清德答復立法委員質詢時也說不要再問這個問題，「你問他個人的意見，跟整個執政團隊的兩岸的基調，這兩個基本上還是以我們的執政團隊的這個兩岸的基本的態度跟基調為主」。

談及兩人關係，蔡總統說，跟賴清德以前沒像現在有總統與行政院長的關係，很多溝通上有時高雄市長陳菊會幫忙；她常看到在她跟賴清德間作文章的報導，每次看了就覺得怎麼會有這樣的想法呢？很多政治上想當然爾的邏輯，「不一定會在我身上發生」。

蔡總統用「很好」兩字形容與賴清德的關係說，她很滿意賴清德表現，兩人有事會坐下來談，有時兩人想法有些不一樣，在不一樣中討論，讓事情處理更周全，有時也會請陳菊一起來，陳菊歷練豐富，會說明有一些沒考慮到的面向，「我倒是覺得我跟清德互補性滿強的」。

蔡總統還說，兩人出席鄭南榕紀念會時，賴清德還說行政院環境保護署長李應元穿了皮衣，「看起來好帥喔！」她回說「我什麼時候可以看你穿皮衣？」賴清德低頭想一想說，「我的身材不合適穿」。

蔡總統說，還有一天早上開會，問賴清德要不要吃早飯或請人幫忙做早飯？賴清德回說已吃過了。她覺得奇怪，反問賴清德為什麼吃過早飯？賴清德臉上就帶了滿滿驕傲說，「我太太做的」。（編輯：李明宗）

賴清德陳菊兩岸政策蔡英文

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