「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利

2018-04-10 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



黃國昌質（右）疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多（左）回應黃國昌，檢驗政治人物應用相同標準。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了促轉會主委黃煌雄的人事案，總統府副秘書長姚人多不惜跳出來與時力立委黃國昌在臉書對嗆，昨天更獻出他的廣播處女秀，在空中發聲直接電黃國昌「全世界都墮落，只有他最清高」，這位蔡英文總統的第一文膽，不在幕後寫文章，竟然跑到台前演出，跌掉許多人的眼鏡。

不過，從姚人多以前的表現看來，他並不是一個只甘於當「影子寫手」（ghost writer）的政治幕僚，而是頗有自我想法、敢於挑戰現狀的文藝青年。

初試啼聲 即獲聯合報文學獎短篇小說第三名

2006年兩岸、國安要職出現「五年級新生代」，包括姚人多等綠營政壇新秀，都不到40歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

姚人多的出場不是從政治，而是從文學開始的，1994年，第十六屆聯合報文學獎揭曉，他以「紀登斯事件」奪下第三名，獲得獎金十萬元，這年的短篇小說首獎是嚴歌苓的「海那邊」，姚人多似乎是一顆即將躍升的文壇新秀。

他在得獎感言上寫著，他的第一篇小說是前年在校時寫的，不過，此刻還塵封在抽屜裡，不曾拋頭露面，所以嚴格說來，「紀登斯事件」是「處女作」。他得承認那不是一篇很完美的小說，基本上，它只是一個有趣的嘗試，一種模仿的文體。四年後，他又在「第一屆永續台灣報導獎」以「戴安娜」獲得短篇小說佳作獎。

雖然他後來似乎放棄了在文學路程上的奮進，但這一身調動文字的能力，讓他最後躋身於政壇，成了總統的首席文膽。

赴英讀博士 返國關注人權議題

其實在嘗試寫作的期間，姚人多就在英國攻讀碩博士，這時他可能更關注於政治議題，經常隔洋投書到報章雜誌，批判時政，譬如陳水扁當選總統後即宣布，要將第二年的燈會移到高雄舉辦，卻引發台北市民擔心此後會「犧牲台北的利益」。他即撰文批判，台北人竟然這樣大驚小怪，「如果台北人是以一種吝嗇、小心眼、既得利益者的態度」來看待新政府的作為，只是證明了「南部人過去的犧牲也許已經培養出一個一流的台北市，卻沒有培養出一群一流的台北市民。」

姚人多在2002年取得博士學位返國，並開始了他的學術與教學生涯，在清華大學擔任教職。他也關注人權議題，很快加入台灣人權促進會。隔年發生SARS疫情，但兩年後台權會重新檢討馬英九的市政府處理和平醫院封院的作為，姚人多批判馬英九是一位一直強調依法行政的政治領袖，卻在處理SARS時夾雜太多政治操作，成了傷害人權的工具。

批陳文茜政媒兩棲

姚人多批評他的前上司陳文茜（圖）是政媒「兩棲動物」，兩人數度筆仗。 圖／取自陳文茜臉書 分享 facebook

他在2003年寫了一篇文章叫「庫妮可娃與陳文茜」，批判他的前長官當立委出席率低，又在媒體工作，他文中說，庫妮可娃與陳文茜有什麼關係？答案：她們二人都是「兩棲動物」。前者仗著身材及臉蛋早早就跨足演藝事業，拍廣告、當模特兒、演音樂錄影帶等樣樣都來。後者，不用多說，這幾年下來主持電台節目、電視節目、拍電影、出書，成績洋洋灑灑，十分多才多藝。

其後與陳文茜數度筆仗，在一個以他為名的專欄中寫了「總評陳文茜現象」，對陳文茜所闡述的諸多政治與文化議題，都予批駁。

差點接下林錦昌位子 兩個文學獎得主一段軼事

林錦昌（左）曾任前總統陳水扁文膽。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2006年，陳水扁的文膽林錦昌離開國安會諮詢委員職務，當時的國安會秘書長邱義仁曾希望由姚人多接棒，林錦昌與姚人多一樣，也在更早的1991年以「無聲的迴廊」得到第5屆《聯合文學》短篇小說新人獎首獎，兩個小說獎得主差點坐了同一個位子，但姚人多當時並未答應這個安排，文學獎接棒的事情並沒發生。

然而，這時只有37歲的姚人多已經被民進黨的領導高層發掘，而準備委以更大的重任。當時可謂青年世代的崛起，除他之外，還有當時到陸委會任副主委的童振源，與被蘇貞昌借將出任研考會副主委的劉建忻，都是備受矚目的新秀。

而10年後，蔡英文當選總統，姚人多還是當上了國安會諮詢委員，這也可以說是另類的隔空交棒。

未接官職 卻為樂生療養院走上街頭

樂生青年聯盟2007年頭戴「蘇貞昌面具」至行政院長官邸，抗議拆遷樂生療養院，以行動劇下跪表達訴求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

沒有接下國安會的職務，第二年的2007年春天，姚人多參加415保留樂生大遊行，聲援主張保留樂生療養院舊址的學生，這是他首度走上街頭反對一貫支持的民進黨政府；他還說，「如果民進黨把樂生院拆了，就等於拆掉民進黨的價值」，並口誅筆伐地聲稱民進黨政府若要拆掉樂生療養院，就是「一個虛偽的政黨」、「一個精神分裂的政黨」、「一個欺騙的政黨」與「一個無能的政黨」。

由於此時陳水扁已發生貪瀆弊案，姚人多站在發表七一五聲明的親綠學者陣線上，對民進黨繼續採取批判立場。但2008年2月，他與親綠學者跟謝長廷對談時，大膽問謝長廷如何與陳水扁切割。

謝長廷答稱，他和陳總統長期競爭，外界說有長扁情結，從好的方面來看，他與陳總統能合作很不容易。不過，在他擔任行政院長那年，陳水扁說要和解，但在他卸任院長之後，陳水扁又說和解的路線錯誤，這是兩人很大的不同，因為他幾十年來都講和解共生，而在本土認同方面，他和陳總統處理方法不同，但這部分無法切割。

兩個月後，謝長廷卻直接請出姚人多擔任他的特助，以表達改革的意向與理念，並借重姚的想法。

2008年總統候選人謝長廷（右）與清大社研所助理教授姚人多（左）對談，姚大膽問謝長廷如何與陳水扁切割。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

研討會直言「台獨沒有市場」 被辜寬敏反嗆

謝長廷敗選後，蔡英文選上黨主席，姚人多被蔡英文留下來擔任特助，與蔡英文從此開始共事。當時與扁是否切割的議題受到社會關注，獨派的東華大學教授施正鋒發表「裝傻的蔡英文、氣若游絲的民進黨」，批判蔡英文之所以沒有大動作跟扁切割，是基於一種權謀式的精心計算。

此時，姚人多並不避諱特助身分，以清大社會所助理教授之名與林世煜共同發表「真正民主政治在於理性與冷靜」反駁施正鋒，認為此刻在挺扁與反扁中二擇一，其實是一件相對簡單的事，蔡英文的溫和與冷靜，並不必然表示沒有「異於凡人的決斷力以及道德勇氣」。他說，歷史有一天會證明，今日蔡英文抵擋激情、拒絕對立的理性路線，也許才是真正「決斷力」與「道德勇氣」的表現。

總統府資政辜寬敏。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但更令人側目的是，2013年4月姚人多在台灣守護民主平台「自由人宣言：兩岸人權總路線的提出」研討會上說，民進黨的兩岸困境，就是提不出能與「九二共識」等量齊觀的「替代物」，既無法說服台灣人民相信民進黨執政後有能力面對中國崛起，也無力阻止中國因素繼續影響台灣選舉。

他更直言，台獨、建國已經失去主流市場，說服大多數人民相信可以獨立的時代過去了。

這讓獨派大老辜寬敏也反嗆，台灣是一個美麗的國家，也是一個獨立完整的國家，比菲律賓、印尼，或中國都好得多，問題是名稱，台灣是一個不正常的國家。

但姚人多很快回應各方質疑說，他是堅定獨派，但「逢中必反、逢扁必挺」的台獨建國論述已與現在選民結構脫節；應提出台獨的替代論述，也就是用「建交」代替「建國」的「新中國論述」。他甚至斷言，以綠營對他說法事後的回應方式，「那我只能說，2016年民進黨照樣會輸」。

稱政治需要冷靜理性 但反服貿一發生馬上主動宣布停課

2014年反服貿運動一發生，姚人多直接在清大社會所的官網上宣布停課。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

姚人多當年輔佐蔡英文，替蔡擋子彈寫了「真正民主政治在於理性與冷靜」，但反服貿運動在2014年一發生，姚人多仍然忘記了真正的民主政治在於理性與冷靜，他此時已擔任清大社會學研究所所長，竟直接在社會所的官網上宣布，為「因應學生反服貿公民運動，社會所下周停課，事後由各老師自行補課。」

但清大校長賀陳弘卻發出聲明，「任何系所主管或老師，都不能逕行宣布全面停課」，臨時全面停課須經系所全體教師同意。

賀陳弘說，清大除重大天災外，不應任意停課。清大訂課程、聘教師都經三級三審，學生和社會也因信賴這分嚴謹，才讓學生在校接受教育。

顯然在這件事情上，姚人多並未身體實踐他的政治哲學，反服貿當前，他也讓學生奮勇向前，毫無顧忌與反思。畢竟，那場運動最後的收割者，不言可喻。