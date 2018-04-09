為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統李登輝和陳水扁分別以親自出席和錄影致詞的方式，在喜樂島聯盟的成立大會上同聲主張台灣獨立。對此，前立委孫大千批質疑，為何在當總統的時侯沒全力推動台獨，反而一再對中國大陸喊話，希望進行交流，展開對話，卻是在下台後，兩個人都突然變成激進的台獨份子，喊台獨喊得震天價響呢？

孫大千說，更奇妙的是，李登輝任內曾提出國統綱領，準備分階段推動國家統一；陳水扁則是公開表示「台獨是做不到的」，而且為了討好中國大陸，表示從未忘本，還感性的訴說，自己一直把記載袓籍資料的小紙條放在口袋中，「你們是自己得了失憶症呢？還是以為全台灣的人民都得了失憶症啊？」其實，就算去問「勇哥」，答案也不外乎下面兩個可能：

第一，你們是騎牆的投機主義者，完全沒有真正的統獨信仰，過去大權在握時，為了保障自己的權位，絕口不提台獨，卸任後為了希望藉由獨派的勢力，擁兵自重，左右政局，立馬成為台獨激進份子。

第二，你們是懦弱的台獨主義者，以前因爲畏懼中國大陸的權勢，所以隱藏信仰，屈服討好。現在不管如何的狂言妄語，反正「天塌下來，自有蔡英文撐住。」，爛攤子就留給她來收拾吧！

孫大千諷，比起「一路走來，始終如一」主張台獨的蔡丁貴，這兩個人的骨氣、志氣和勇氣真的差了十萬八千里。