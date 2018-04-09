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花蓮地震救災重建 總統：國家力量凝結

2018-04-09 22:18中央社 台北9日電

總統蔡英文今天表示，花蓮地震，不論救災與重建，代表國家意志力與國家力量凝結；全台灣救難救災資源全部動員，盡國家最大力量協助花蓮人。

蔡總統接受年代新聞「新聞面對面」節目專訪，談及2月6日花蓮強震時說，國家安全會議第一時間通報，她打開電視看到震後情形，馬上進入狀況室，所有幕僚第一時間到齊；進狀況室前，國防部已開始標準作業，行政院各部會也開始處理事情，進入狀況室後，馬上可掌握所有情勢。

蔡總統說，當時體驗到發生在花蓮的地震很嚴重，最大救難困難在交通不便、資源不像西部地區豐沛，很多救災所需物資與資源不夠，第一時間能快速反應、提供所需協助的就只有軍方，她決定要軍方全體總動員。

蔡總統表示，她當時下令在幾個主要機場準備好C-130運輸機，且備齊3個空軍基地，把各地救難救災人員用運輸機送到花蓮；當時她的專機就要起飛，還有一些來不及搭運輸機的，全塞在專機裡一起帶到花蓮。

蔡總統說，天亮時，很多花蓮鄉親發現救災人員已在現場，總統也到了，對花蓮人就是「代表一種意志，就是說我要把全台灣的這種救難救災的資源全部動員，然後盡這個國家最大力量協助花蓮人。」

蔡總統表示，不論救災、重建，代表的是國家意志力與國家力量凝結。花蓮人感覺到中央政府非常關切他們，在困難時會動員所有國家力量幫助。

談到空軍一號搭載國軍的決定，蔡總統說，大家都知道這件事急如星火，不會有人說空軍一號專屬於誰；空軍一號是全民的，在那個時刻是花蓮救災的重要交通工具。

蔡總統表示，第一波工作完成後，她回台北，持續看到花蓮還有餘震，很多人不敢回家，心理創傷很重，她覺得應再去一次，和收容中心民眾聊聊天、講講話。總統出現在民眾面前，民眾會感覺到這代表國家整體關懷。

兼任民主進步黨主席的蔡總統說，擔任民進黨主席前，較不會主動跟人家聊天，但做民進黨主席後就開始要聊天，展現領導人對他人的真誠關懷。

蔡總統表示，當總統後，很多事阻絕她跟民眾有直接接觸，她覺得這時應走出去跟他們面對面、聽他們怎麼說、告訴他們不要擔心；如果沒去現場，不能感受花蓮民眾心理創傷。身體傷害看得到，心理創傷確實很難感受到，除非跟他們坐下來好好談，才能感受到。

蔡總統說，當時她決定在花蓮住一晚，一方面告訴花蓮人，大家都跟他們在一起，另一方面也想親自體驗做為花蓮人在一直有餘震情況下的心裡感受。當她在那裡時，更能體會到花蓮人心情。

主持人詢及，有人在這段時間指總統神隱、是社群網站臉書（facebook）總統；蔡總統表示，她覺得應讓行政團隊站在第一線去表現、擔起所有責任，她可在後面看看哪些需補強、哪些需要她的協助，才不會是總統老是擋在前面，行政團隊躲在總統後面，但久而久之，有人就會覺得總統好像不見了。

蔡總統說，其實總統沒有不見，行政團隊做的每件事她都了解；在整個國家藍圖上，哪些要補強、哪些人需調整，都在她的擘劃中，她每天都會看一下。

蔡總統表示，她了解民眾很想知道總統在想什麼，她的幕僚幫她寫成稿子，叫她在群眾面前唸出來，文字優美、內容豐富，但總統表情嚴肅，民眾印象不深，總統好像沒個性，「看到電視上，就是一個蔡英文總統，然後對著稿子，要不然就是讀稿機，唸一遍給你聽」，民眾不會覺得是活生生的總統、這個總統跟大家接近。

蔡總統表示：「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。」

空軍民進黨專機

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