陳菊任府秘書長 總統：分攤溝通周全思慮

2018-04-09 22:00 中央社 台北9日電



總統蔡英文。聯合報系記者游明煌／攝影 分享 facebook

總統蔡英文11日將正式宣布由高雄市長陳菊接任總統府秘書長，她接受媒體訪問指出，陳菊可以分攤她很多對整個社會或對外的溝通，陳菊的政治歷練，可讓她考慮很多事情時更周全。

蔡總統日前接受年代新聞台新聞面對面節目專訪，節目內容今晚播出。

她在專訪時透露，週三（11日）將召開記者會，宣布陳菊接任總統府秘書長。

她笑說，「我冒著冒犯其他媒體的這個危險，告訴你一件事情，我禮拜三開記者會，正式來告訴台灣的社會，我的總統府秘書長是誰」、「我覺得你也不用再選擇題了啦，這個人就叫菊姐」。

她說，「其實我們跟菊姐談這個事情，時間很長，但是我們都受限一個時間的變數，也就是，菊姐什麼時候走得開？」

蔡總統提到，高雄市是民主進步黨執政非常重要的地方，長久以來，民進黨都非常依賴陳菊可以坐鎮高雄，然後民進黨整個南部地區的執政就可以很穩固。

蔡總統說，民進黨在高雄的初選已經完成了，民進黨提名的候選人，跟現在高雄市府團隊的整合已經開始，而且都進行順利，「所以這個時候，我們就希望菊姐，可以早一點到北部來幫忙」。

她說，大家都非常熟悉且敬重陳菊，陳菊從政資歷非常深，是民進黨的大老，也是台灣社會大家都非常喜歡的一個政治人物，她很希望陳菊能夠來幫忙。

蔡總統說，她擔任總統以後發現好多人都要跟總統講話，也希望跟總統溝通，「可是，總統確實時間是很有限，但是要溝通的對象確實是很多」，陳菊是社會大眾都很信賴也很喜歡的人，也非常會對外溝通，「所以，菊姐她可以分攤我很多對整個社會或對外的溝通，而且她的政治歷練也可以讓我在考慮很多的事情的時候能夠更周全」。

蔡總統指出，她很感謝陳菊願意以民進黨大老、這種社會上都很敬重的一個政治人物，來擔任幕僚長的工作。

她提到，民進黨的大老擔任幕僚長的工作，有其歷史，例如，她2008年任民進黨主席，她的幕僚長就是前立委王拓，後來就是前民進黨秘書長吳乃仁，後來是年輕一點的蘇嘉全。

她說，不論是王拓或者是吳乃仁，都是資歷非常深的民進黨大老，他們都願意來擔任幕僚長，讓整個黨能夠在最困難的時候可以脫出那個困境，然後走向再度執政，就可以看出來，民進黨這種大老的胸襟，而且他們擔任幕僚長時，都是恰如其分、表現得非常好。