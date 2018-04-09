不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮日前爆料，指台北市長柯文哲在尚未擔任市長前，曾在胡錦濤對台統戰文膽安排下，到延安參觀毛澤東故居，引發熱議。不滿台北市長柯文哲遭抹紅，昔日台大醫學院時期的同學兼室友、醫師許長禮在臉書上忍不住幫「同學」講話，質疑政治權謀意識形態鬥爭有必要到這種地步嗎，實在讓人痛心。

許長禮表示，當年(2013年)柯文哲到北京參加蔣渭水研討會，可是直言不諱，不僅在研討會中提起中國極為忌諱，諱莫如深的茉莉花革命，事後還傳訊息說「同學，我現在在中國與共匪激戰，互相統戰」，還說要「學習打敗國民黨的歷史」。

許長禮質疑，現在在台灣批評柯文哲、抺紅柯文哲的人，敢在中國地盤上如此採虎鬚嗎，大家只要google一下當年一些報導，就可以自己有所獨立思考判斷，怎會有人偏頗偏執到這種地步。

許長禮表示，柯文哲有一堆缺點，大家可以不喜歡他的所作所為，他的所作所為可受公評，但是不能因為一句「兩岸一家親」就戴上有色眼鏡，視之如寇讎，信囗雌黃，質疑他、抹紅他、打擊他到如此地步。

許長禮強調，對同學柯文哲有信心，他就是徹徹底底的台灣人，從世大運就可以看出，他就是實實在在為台灣做事。