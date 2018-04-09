賴揆：續推修法 建立保障原民的法制體系

2018-04-09 18:57 中央社 台北9日電



行政院長賴清德。聯合報系記者趙容萱／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德表示，政府未來將持續推動原住民族基本法相關配套法案的立法與修法，建立保障原住民族的法制體系；針對尚未完成立、修法的原基法相關法令，請相關部會積極推動。

行政院發布新聞稿指出，賴清德今天主持「行政院原住民族基本法推動會第8次委員會議」時表示，政府未來將持續推動原基法相關配套法案的立法及修法，以建立保障原住民族的法制體系，讓原住民族權利獲得更周全的保障。

針對原住民族傳統智慧創作保護條例的推動情形，賴清德在會中指出，政府在民國96年立法通過原住民族傳統智慧創作保護條例，104年公布相關子法，逐步建立相關機制；歷經2年多，去年10月首度核發7項傳統智慧創作專用權，進一步保障原住民族的集體權利與傳統智慧。

賴清德進一步表示，對於相關法律執行後遭遇的困難，請原民會務實解決，並積極研修法規，讓更多原住民族的文化創作獲得保障。

有關原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例的推動情形，賴清德表示，為落實原基法第21條有關原住民族土地受限制應予補償的精神，政府推動「原住民保留地禁伐補償」工作，去年讓超過2萬7000名原住民族人獲得應有權益，並在水源涵養、防災及減災方面帶來效益。

賴清德表示，有關原民會在會中提出禁伐補償條例修正事宜，請相關部會持續積極配合修法。

此外，有關原住民族基本法相關配套法令，賴清德表示，針對目前尚未完成立法、修法的原基法相關法令，請相關部會積極推動。

同時，新聞稿指出，今天會中委員與相關部會也針對原住民族的教育、原住民族土地活化及非原住民族承租原住民族保留地等，廣泛交換意見。